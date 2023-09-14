США до конца этого года протестируют новейший малозаметный бомбардировщик

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
До конца этого года США проведут первые лётные испытания малозаметного стратегического бомбардировщика последнего поколения B-21 Raider. Об этом сообщил президент американской корпорации Northrop Grumman по аэронавтике Том Джонс в ходе конференции Ассоциации воздушных и космических сил США.
Корпорация представила свою новую разработку в декабре 2022 года. Это стало первым за 34 года публичным показом нового бомбардировщика ВВС США.
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Анастасия Чинкова