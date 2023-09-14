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США до конца этого года протестируют новейший малозаметный бомбардировщик

14 сентября 2023, 21:43
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

До конца этого года США проведут первые лётные испытания малозаметного стратегического бомбардировщика последнего поколения B-21 Raider. Об этом сообщил президент американской корпорации Northrop Grumman по аэронавтике Том Джонс в ходе конференции Ассоциации воздушных и космических сил США.

Он отметил, что в данный момент проводится подготовка к совершению первого лётного тестирования. А полноценный полёт, по словам Джонса, будет совершён уже к концу текущего года.

Корпорация представила свою новую разработку в декабре 2022 года. Это стало первым за 34 года публичным показом нового бомбардировщика ВВС США.

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#сша
#испытания
#подготовка
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Жителям Подмосковья рассказали, как на трассе М-12 работает система «Свободный поток»
14 сентября 2023, 22:00

Фото: Минтранс МО

На трассе М-12 в Подмосковье нет шлагбаумов. Вместо них над дорогой установлены датчики «Свободного потока», заявили в подмосковном Минтрансе. Там напомнили, как работает эта система.
Безбарьерная система взимания платы «Свободный поток» впервые заработала на ЦКАД. Это полностью российская разработка. Никаких шлагбаумов и остановок на трассе не предусмотрено. Датчики собирают информацию на ходу и на её основе вычисляют сумму к оплате.
 
Датчики «Свободного потока» могут распознавать габариты автомобиля, считывать данные транспондера или номера машины на разрешённой на ЦКАД и М-12 скорости 110 км/ч.
 
«Свободный поток» распознаёт транспондеры всех операторов платных дорог России. Оплата проходит сразу.
 
Если транспондера нет, то в течение пяти дней со дня поездки можно оплатить проезд на сайте. Проверить и оплатить задолженность за проезд по ЦКАД и М-12 можно по ссылке.

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В первые выходные после открытия по трассе М-12 проехали более 88 тыс машин

В Подмосковье отремонтировали 11 трасс с высокой интенсивностью движения







 

 
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#автомобилисты
#московская область
#подмосковье
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В Красногорске стартовал ремонт участка Пятницкого шоссе
14 сентября 2023, 21:54

Фото: Минтранс МО

В Красногорске начались работы на Пятницком шоссе на участке от посёлка Светлые Горы до выезда из посёлок Отрадное. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Сейчас специалисты снимают старый слой асфальта, после чего приступят к обустройству более 9 км нового асфальтобетонного покрытия. 

Пятницкое шоссе – трасса с движением высокой интенсивности. Ежедневно по нему проезжают более 40 тыс автомобилистов. После ремонта станет комфортнее и безопаснее проезд к Волоколамскому шоссе, МКАД, небольшим населённым пунктам и местам социального притяжения. 

 Ранее в округе сменили покрытие на пяти региональных дорогах. До конца ремонтного сезона в Красногорске планируют обновить ещё свыше 25 км на восьми участках. Также завершили ремонт 39 муниципальных дорог. В планах – закончить обустройство покрытия ещё шести дорог.
 
Как отметили в министерстве, ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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#минтранс мо
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#ремонт дорог
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#нацпроекты
#подмосковье
#московская область
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В селе Ильинский Погост снесли заброшенное здание
14 сентября 2023, 21:14

Фото: Мособлархитектура

В селе Ильинский Погост городского округа Орехово-Зуево снесли недостроенное здание детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Площадь нежилого строения составляла около 1 тыс кв м. Строительство объекта началось ориентировочно в 1980-х годах, однако так и не было завершено. Сооружение долго находилось в заброшенном состоянии, каркас здания утерял устойчивость, и объект решено было снести.
 
Сейчас участок свободен от застройки. На месте здания планируют провести благоустройство.
 
В Московской области идёт масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. 
 
По данным Мособлархитектуры, всего в Орехово-Зуевском городском округе выявлено 295 объектов незавершённого строительства. Уже ликвидировано, достроено или приведено в соответствие 220 объектов, то есть 75% от общего количества. 

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#мособлархитектура
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#подмосковье
#московская область
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Al Arabiya: Число жертв наводнений в Ливии превысило 11 тысяч человек
14 сентября 2023, 20:43

Фото: istockphoto/Antonio Blanco

Число погибших в результате ливней и наводнений на северо-востоке Ливии превысило 11 тысяч человек. Пропавшими без вести числятся 20 тысяч человек. Такие данные приводит ливийское общество Красного Полумесяца.
Циклон «Даниэль» обрушился на северо-восточное побережье Ливии и принес с собой штормовой ветер и обильные ливни с грозами, передает телеканал Al Arabiya. Были затоплены жилые дома, больницы и другие важные социальные объекты. Сильнее всего пострадал город Дерна в области Киренаика, четверть которого просто смыло водой в море.

По данным Красного Полумесяца, не менее двух тысяч тел погибших было смыто наводнением в Средиземное море. Кроме того, власти опасаются, что дождями и наводнением из земли вымыло неразорвавшиеся боеприпасы и мины, которые затем вынесло на побережье. Это создает дополнительную опасность для местных жителей и для групп спасателей, которые ищут выживших под завалами и в прибрежных водах.

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Консультант Валинуров: «Не в деньгах счастье, но с ними проще»
14 сентября 2023, 19:52

Фото: istockphoto.com/PROMT8

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров прокомментировал новость о том, что среднему россиянину требуется примерно 200 тыс. рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым, и отметил, что это не совсем так.
Он заявил, что обычно среднестатистический гражданин тратит столько, сколько зарабатывает, а об инвестировании и преумножении финансов задумывается крайне мало людей. Поэтому конкретные суммы зарплат здесь не имеют значения.

«Я знаю людей, которые зарабатывают миллион или полтора в месяц, работая в найме. Сказать, что они более счастливы – маловероятно. Потому что счастье не в деньгах, но с деньгами проще доставлять себе удовольствие», – сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.

Специалист добавил, что рост заработных плат является, в первую очередь, индивидуальной задачей каждого.

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#деньги
#зарплата
#работа
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Две школьницы из Каширы вышли в полуфинал конкурса «Большая перемена»
14 сентября 2023, 19:45

Фото: администрация г. о. Кашира

Школьницы из городского округа Кашира Ольга Петрикеева и Анастасия Шанина вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
На конкурсную смену в Наро-Фоминск приехали 314 школьников и студентов колледжей Московской области. Очный этап проходил в детском оздоровительном лагере «Литвиново» с 10 по 13 сентября. Ребят ждали командные и личные соревнования, решение кейсов, лекции, дискуссии, встречи со спикерами, мастер-классы, презентации, игровая и спортивная программы. 

Объединившись в команды, ребята выполняли задания по 12 направлениям «Большой перемены», предлагали решения прикладных задач в разных сферах общественной жизни. Эксперты оценят навыки командной работы полуфиналистов, умение сотрудничать, креативность, логическое мышление и альтруизм. 
 
Финал конкурса состоится в ноябре в «Артеке».

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#кашира
#конкурс
#школьники
#подмосковье
#московская область
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В Госдуму внесён законопроект о дезинфекции въезжающих в Россию автомобилей
14 сентября 2023, 19:44

Фото: iStock/alexandragl1

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому автомобили, въезжающие на территорию России, должны дезинфицироваться.
Согласно документу, с 1 января 2025 года подведомственные Россельхознадзору организации обязаны производить обработку автомобилей, пересекающих российскую границу, если в соседних государствах выявлены случаи возникновения инфекционных заболеваний животных. 

Уточняется, что законопроект предусматривает внесение изменений в статью закона «О ветеринарии». 

Минсельхоз утвердит список заразных заболеваний животных, возбудители которых могут распространяться путём перенесения на поверхности автомобиля. 

По мнению авторов законопроекта, введение такой меры позволит предотвратить или сократить риск возникновения заболеваний из других государств в России. 

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#автомобили
#граница
#дезинфекция
#законопроект
#россельхознадзор
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Бастрыкин поручил проверить угрозы трансгендера из Украины в адрес журналистов
14 сентября 2023, 19:42

Фото: kremlin.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло по поводу угроз российским журналистам, об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Ранее американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло заявила, что все российские пропагандисты будут выслежены. Час расплаты журналистам из России трансгендер предрек уже на следующей неделе, однако, о ком именно идет речь, Эштон-Чирилло не уточнил.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУ провести проверку опубликованных в СМИ высказываний официального представителя сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз в адрес российских журналистов», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

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#всу
#бастрыкин
#украина
#журналисты
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Москвичам рассказали, что делать при виде крыс на улицах
Инфекционист Малышев рекомендовал обращаться в специальные службы
14 сентября 2023, 19:35

Фото: istockphoto.com/andwill

Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев заявил, что в борьбе с крысами на улицах Москвы необходимо привлекать специальные службы.
«Вызывать специальные службы, которые работают в органах санитарно-эпидемиологического надзора. Это профессионалы своего дела, которые проведут дератизацию там, где вы обнаружили скопление крыс. Главное — вовремя обратиться к этим специалистам, пока количество опасных грызунов не стало критическим», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Малышев.

Он добавил, что ситуация с крысами полностью зависит от чистоплотности местного населения. Специалист добавил, что грызуны могут нести реальную опасность, поскольку являются переносчиками огромного количества вирусов и болезней.

При этом стоит помнить, что крысы всегда обитали и будут обитать в городах и населённых пунктах, а их большое количество в сентябре может быть связано с благоприятными для них условиями размножения в летний период, когда на мусорках и свалках было большое количество пищевых отходов.

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