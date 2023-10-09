США начали расследование после публикаций РФ о незаконных биопрограммах

Административно-пассажирская инспекция Подмосковья за девять месяцев этого года выявила более 18 тыс безбилетных пассажиров на областных автобусных маршрутах. Это на 3 тыс больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.