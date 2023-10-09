США начали расследование после публикаций РФ о незаконных биопрограммах

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В Соединенных Штатах начали расследование в отношении работы подпольной лаборатории в городе Ридли в штате Калифорния после заявления от Минобороны РФ. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его слова передают РИА Новости.
«Хотелось бы отметить, что после опубликования Российской Федерацией данных о незаконных биологических экспериментах в калифорнийской лаборатории американской администрацией была инициирована процедура расследования», — заявил Кириллов на брифинге.По мнению Кириллова, 3 комитета конгресса Штатов начали расследование в отношении деятельности компании «Престиж Биотех», которая арендовала помещение, где и проводили запрещенные федеральным законодательством исследования.
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