США окажут финансовую поддержку «демократическим процессам» в Армении

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В качестве грантополучателей будут рассматриваться те организации, которые представляют армянские общины и готовы «устанавливать диалог с местными властями», а также принимать активное участие «в выявлении проблем сообщества», передает RT.
Напомним, ранее Отдел общественной дипломатии посольства США в Тбилиси объявил открытый конкурс в поддержку журналистских расследований, которые будут профинансированы. Это делается для расширения возможностей региональных и онлайн-СМИ.
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