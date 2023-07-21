США поддержат журналистские расследования в Грузии посредством программы грантов

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Отдел общественной дипломатии посольства США в Тбилиси объявил открытый конкурс в поддержку журналистских расследований, которые будут профинансированы. Это делается для расширения возможностей региональных и онлайн-СМИ. Об этом пишет RT.
В документе сообщается, что цель программы заключается в расширении возможностей региональных и онлайн-СМИ с помощью «разработки контента и производства серии сюжетов-расследований».
Госдеп США намерен предоставить гранты в размере до семидесяти тысяч долларов каждый на создание материалов, которые будут представлять большой интерес для общественности.
По данным американского посольства в журналистских расследованиях могут быть освещены в том числе «дезинформация / фейковые новости, которые представляют угрозу для демократии и прав человека», а также «изъяны в отношениях между правительством и СМИ».
Уточняется, что программа может начать свою реализацию в октябре 2023 года. Её задачи должны быть выполнены в течение полутора лет.
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что такие программы направлены, в частности, на создание антироссийских настроений в обществе и продвижение интересов Запада.
Как считает эксперт, США обеспокоены тем, что Грузия оказывает сопротивление настойчивым требованиям Украины оказать поддержку её вооружённым формированиям.
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Госдеп США намерен предоставить гранты в размере до семидесяти тысяч долларов каждый на создание материалов, которые будут представлять большой интерес для общественности.
Уточняется, что программа может начать свою реализацию в октябре 2023 года. Её задачи должны быть выполнены в течение полутора лет.
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что такие программы направлены, в частности, на создание антироссийских настроений в обществе и продвижение интересов Запада.
«США никогда не стеснялись напрямую заниматься фактическим подкупом журналистского сообщества на постсоветском пространстве», — заявил политолог.
Как считает эксперт, США обеспокоены тем, что Грузия оказывает сопротивление настойчивым требованиям Украины оказать поддержку её вооружённым формированиям.
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Екатерина Коршунова