США приступили к подготовке новой пандемии

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США начали готовиться к разработке новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, пишет издание РИА Новости.
О поиске исследователями США мутаций вирусов стало известно в июле текущего года.
По словам начальника войск РХБЗ, Вашингтон создал управление, которое будет заниматься подготовкой к пандемиям и их регулированию. США проводят подобные исследования для разработки биооружия, с помощью которого, будет осуществлен контроль за биологической обстановкой в мировом масштабе. Кириллов добавил, что вместе с разработкой вируса, будут создаваться вакцины и препараты, позволяющие купировать вирус.
Он также напомнил, что ранее на Украине были обнаружены документы, которые свидетельствуют о том, что США создают биолаборатории в разных частях мира и собирают опасные патогены.
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По словам начальника войск РХБЗ, Вашингтон создал управление, которое будет заниматься подготовкой к пандемиям и их регулированию. США проводят подобные исследования для разработки биооружия, с помощью которого, будет осуществлен контроль за биологической обстановкой в мировом масштабе. Кириллов добавил, что вместе с разработкой вируса, будут создаваться вакцины и препараты, позволяющие купировать вирус.
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Анастасия Крестьянова