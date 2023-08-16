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США приступили к подготовке новой пандемии

Минобороны России: США начали подготовку к новой пандемии и ищут мутации вирусов
16 августа 2023, 11:32

Фото: iStock/JHDT Stock Images LLC

США начали готовиться к разработке новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, пишет издание РИА Новости.
О поиске исследователями США мутаций вирусов стало известно в июле текущего года.

По словам начальника войск РХБЗ, Вашингтон создал управление, которое будет заниматься подготовкой к пандемиям и их регулированию. США проводят подобные исследования для разработки биооружия, с помощью которого, будет осуществлен контроль за биологической обстановкой в мировом масштабе. Кириллов добавил, что вместе с разработкой вируса, будут создаваться вакцины и препараты, позволяющие купировать вирус.


Он также напомнил, что ранее на Украине были обнаружены документы, которые свидетельствуют о том, что США создают биолаборатории в разных частях мира и собирают опасные патогены.

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#вирус
#сша
#вакцины
#разработки
#контроль
#воз
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В Жуковском отменили масштабное празднование Дня города
16 августа 2023, 12:10

Фото: Фотобанк МО

Широкого празднования Дня города в Жуковском, который обычно совмещается с Днём Воздушного флота России, в этом гом году не будет. Решение об отмене приняли власти подмосковного наукограда, сообщил ТАСС глава города Юрий Прохоров.
«Считаем неуместным в нынешних условиях проводить ежегодный концерт на центральной площади с участием звёзд эстрады, а также устраивать праздничный фейерверк», – сказал Прохоров ТАСС. 
Он объяснил такое решение соображениями безопасности жителей и гостей города. В то же время в центральном сквере и в скверах спальных микрорайонов пройдут творческие и музыкальные мероприятия для детей. Отдельную программу подготовили артисты жуковского Дворца культуры.  
 
По словам Прохорова, изменён будет и формат проведения Детского авиационного-космического салона ДАКС, который также обычно организовывали в рамках празднования Дня города.  Его перенесли с 
аэродрома «Междуречье» в городской Дворец культуры и площадку перед ним, а также в технопарк ЦАГИ.
 
Жуковский ведёт свою историю с 1947 года, когда находившемуся на его месте посёлку Стаханово присвоили имя отца русской авиации Николая Жуковского. Город считается центром отечественной авиационной науки. 

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#жуковский
#день города
#подмосковье
#московская область
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СКР возбудил дело против Red Wings
СК возбудил уголовное дело о небезопасной перевозке пассажиров Red Wings
16 августа 2023, 12:06

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Уголовное дело возбуждено по факту оказания небезопасных услуг по перевозке пассажиров авиакомпанией Red Wings. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР в телеграмм-канале.
Причиной проведения проверки стало то, что за прошедшие несколько дней, авиакомпания задержала несколько рейсов.  

Авиаперевозчик сообщил, что из строя вышли сразу два самолета, в связи с чем, рейсы были отменены. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль ситуацию и возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг компанией авиаперевозчика. 

Отмечается, что проблемы с рейсами возникали в основном по маршруту Анталья -Екатеринбург.

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#самолет
#уголовное контроль
#рейсы
#авиакомпания
#ск рф
#бастрыкин
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Врип главы Каширы Шувалов посетил АО «Мособлгаз» «ЮГ»
16 августа 2023, 11:58

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Михаил Шувалов рассказал, что безопасность, обеспечение жителей газом и работой специализированных служб является задачей приоритетной важности для муниципалитета.
Михаил Шувалов ознакомился с материально-технической базой Каширского территориального участка АО «Мособлгаз» «ЮГ» в рамках рабочего визита на предприятие.
«Вместе с руководством обсудили реализацию программы газификации и догазификации наших населенных пунктов. Отдельное внимание уделили оснащению аварийно-ремонтной техники и тому, как организован процесс выезда бригад», — написал Шувалов в своем официальном телеграм-канале.

Врип главы городского округа Кашира отметил, что вопрос недопуска сотрудников ​газовой службы в ​жтльё для проверки газового оборудования остается актуальным, в этом направлении ведётся активная работа. 

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#проверки
#школы
#работа
#мособлгаз
#кашира
#предприятие
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Полиция доставила в военкомат более 100 мигрантов с российскими паспортами
После миграционного рейда в военкоматы Петербурга доставили более 100 человек
16 августа 2023, 11:56

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

В результате миграционного рейда в Санкт-Петербурге, в военкомат были доставлены более 100 уроженцев других стран, получивших российское гражданство и не вставших на военный учёт. Об этом сообщает МВД по региону.
Представители ведомства сообщили, то рейд проводился на овощебазе. В ходе проверки, было выявлено более 400 граждан иностранных государств, которые нарушив законодательство, находились на территории РФ. Практически всем мигрантов доставили в военные комиссариаты для проведения процедуры постановки на миграционный учет.  

Отмечается, что один из иностранцев будет привлечен к уголовной ответственности за подделку документов.   

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#проверки
#рейд
#учёт
#рф
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Илон Маск считает, что Цукерберг уклоняется от боя с ним
Илон Маск рассказал, что Цукерберг отказался драться с ним в римском Колизее
16 августа 2023, 11:30

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Миллиардер Илон Маск заявил, что его анонсированный бой с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом без конца откладывается по вине последнего. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).
По словам Маска, он даже предлагал Цукербергу сразиться у него дома, но тот был «в отъезде», передает сетевое издание iXBT.com. Ранее в качестве возможного места проведения поединка назывался римский Колизей. Комментируя это, министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано заявил, что решение о доступности того или иного культурного объекта для проведения  подобного боя будут принимать специалисты, отвечающие за сохранность исторических памятников.

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск вызвал хозяина Meta* на бой после того, как Цукерберг собрался запустить приложение-конкурент соцсети X (бывший Twitter). Тот согласился, но поединок уже несколько раз переносился. Также назывались разные места его проведения. Маск намекает, что Цукерберг просто боится драться с ним.

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#соцсети
#специалисты
#министр
#дома
#twitter
#илон маск
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Украинцы за полгода потратили 1 млрд долларов на новые автомобили
16 августа 2023, 10:46

Фото: istockphoto/mesteban75

За первые шесть месяцев 2023 года украинцы потратили более миллиарда долларов на приобретение новых автомобилей. Это на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За первое полугодие нынешнего года в стране было продано более 29 тысяч новых машин. Это на 58% больше, чем за такой же период в прошлом году, передают «Известия». Значительно возрос спрос на автомобили премиум-класса, который за этот период вырос в 2,3 раза. Аналитики связывают интерес к дорогим машинам как с большими потоками финансовой и военной помощи, поступающими на Украину из других стран, так и с невысоким уровнем контроля за их расходованием.

Как отмечает автомобильный эксперт Сергей Храпач, экономическая нестабильность, связанная с ведением боевых действий, всегда побуждает граждан к повышенному потреблению. Пока одни покупают соль и спички, другие — дорогое движимое и недвижимое имущество, в том числе элитные автомобили. По словам специалиста, украинские интенданты совместно с поставщиками не могут обойти возможность обогатиться за счет поставок в армию. Как говорил известный военный классик, любого интенданта через три года пребывания в должности можно расстреливать без суда. Это в высшей степени применимо к тем, кто на Украине занимается распределением финансовых потоков помощи и гуманитарными поставками, заключил эксперт.

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#эксперт
#автомобили
#имущество
#спрос
#соль
#счёт
#украина
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«Красногорская теплосеть» обзавелась ещё шестью единицами спецтехники
16 августа 2023, 10:43

Фото: администрация г. о. Красногорск

Автопарк «Красногорской теплосети» пополнили шесть единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Новые машины ресурсоснабжающей организации оценил глава муниципалитета Дмитрий Волков.
Теперь гараж АО «Красногорская теплосеть» пополнился 16 машинами спецтехники. Среди них вакуумные автоцистерны, которые помогают устранять последствия непогоды.
«Задача компании – обеспечить надежным теплоснабжением город. Благодаря поддержке главы муниципалитета обновили свой автопарк. В этом году мы будем более мобильными и подвижными, чтобы ещё оперативнее выполнять поставленные перед нами задачи», – отметил гендиректор АО «Красногорская теплосеть» Александр Шалагин
Волков отметил, что за предыдущие два года работы предприятие с успехом преодолело кризис, увеличило зарплаты сотрудникам, а теперь обзавелось новым оборудованием.  
«Проводить ремонтные работы, устранять аварии и подтопления, перевозить оборудование между объектами – техника незаменима во всех направлениях деятельности, включая подготовку к отопительному сезону. Поблагодарил за работу сотрудников, настоящих профессионалов. Каждый из них любит своё дело и искренне болеет душой за родное предприятие», – сказал Волков.    
Он отметил коллектив предприятия нагрудным знаком «Благодарность за труд» и вручил благодарственные письма.
 
АО «Красногорская теплосеть» – одно из крупных предприятий округа, где трудятся порядка 1 тыс человек. Компания эксплуатирует 55 котельных, 71 центральный тепловой пункт и 266 км теплосетей.

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#подмосковье
#московская область
#красногорск
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«Вымпелком» оштрафован за фильм с ЛГБТ-сценами
«Вымпелком» оштрафовали за фильм с ЛГБТ-сценами без маркировки «18+»
16 августа 2023, 10:38

Фото: iStock/Michał Chodyra

Савеловский суд Москвы вынес решение о наложении штрафа на компанию «Вымпел-Коммуникации» за демонстрацию фильма с ЛГБТ-сценами без маркировки о возрастном цензе. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Согласно решению суда, компания обязана выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.  

Отмечается, что протокол был составлен за показ фильма «Маленькая Италия», который содержит в себе демонстрацию нетрадиционных отношений. Показ фильма не был сопровожден соответствующей маркировкой «18+», что является нарушением в связи с действующим законодательством.  

Представитель компании вину не признал. 
 
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#штраф
#компании
#италия
#лгбт
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Врип главы Каширы Шувалов провёл личный приём граждан
16 августа 2023, 10:38

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Михаил Шувалов передал в работу более десятка вопросов, с которыми пришли жители на личный приём.
«Задачу следовать принципам открытой власти, которую ставит наш Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, определяем приоритетной в каждом направлении работы. В ходе личного приема жителей, который провел в администрации округа, передал в работу более десятка вопросов, в большинстве своем затронувших сферы ЖКХ, ремонтов, благоустройства», — написал Шувалов в своем официальном телеграм-канале.
Жители приходили с разными вопросами, Михаил Шувалов заверил, что каждый вопрос будет проработан.

В отношении обращения жительницы Каширы-2, которая воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья, во дворе их дома установят специализированный дорожный знак для парковки автомобиля. 

Ответственным лицам дано поручение провести комплексное комиссионное обследование многоквартирного дома по улице Клубной, 11/2 в Кашире-2 и проверить качество подачи воды в доме по улице Новой, 11 микрорайона Кашира-1. Кроме того, специалисты ​по просьбам жителей проверят состояние придомовых территорий и другое. 

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