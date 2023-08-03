США сохраняют посольство в Нигере и хотят прислать нового посла

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Госдепартамент США заявил о сохранении своего посольства в Нигере, несмотря на эвакуацию некоторых его сотрудников, и подчеркнул продолжение дипломатического диалога с африканским государством, передает РИА Новости. Кроме того, в ведомстве выразили ожидание скорого прибытия нового американского посла в страну.
«Американское посольство продолжает работу, ограниченно предоставляя экстренные услуги гражданам США... Мы продолжаем поддерживать дипломатические контакты на высочайших уровнях», — указывается в пресс-релизе.
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