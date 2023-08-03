США сохраняют посольство в Нигере и хотят прислать нового посла

В Подмосковье с начала года провел уже более 1 тыс рейдов по проверке естественной среды обитания диких животных, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней. Одна из целей – обнаружение падших кабанов, которые могли стать жертвами этого вируса, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэкологии.