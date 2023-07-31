США выделили Украине 1,25 миллиарда долларов на зарплаты и соцпомощь

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«От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в размере 1,25 миллиарда долларов США через целевой фонд многих доноров Всемирного банка», - прокомментировали ситуацию представители правительства.
Американский грант выделили в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления». Его планируют реализовать для выплаты заработной платы государственным служащим, компенсации госбюджета, а также вклада в социальную помощь отдельным слоям населения.
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