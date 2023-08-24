США ввели санкции против детского лагеря «Артек»

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По его словам, целью введения ограничений является привлечение к ответственности лиц, имеющих отношение к «принудительному» перемещению украинских детей на российские территории. Кроме детской организации санкции введены в отношении 11 физических лиц.
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