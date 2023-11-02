США ввели санкции против конструктора Захарова, который разработал БПЛА «Ланцет»

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Соединенные Штаты ввели санкции против российского конструктора Александра Захарова, об этом сообщили в Минфине США.
Александр Захаров является главным конструктором Zala Aero Group. Именно эта компания разработала передовой беспилотник «Ланцет».
Именно этот барражирующий боеприпас стал настоящим кошмаров для украинской армии.
Не так давно в Министерстве обороны Великобритании «Ланцет» назвали лучшим беспилотным летательным аппаратом в России на сегодняшний день.
В результате, Минфин США ввёл санкции против главного конструктора «Ланцета» Захарова, а также всех членов его семьи.
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Именно этот барражирующий боеприпас стал настоящим кошмаров для украинской армии.
В результате, Минфин США ввёл санкции против главного конструктора «Ланцета» Захарова, а также всех членов его семьи.
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Евгения Парфентьева