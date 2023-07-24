США выделят средства на проект подготовки учителей в Грузии

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В документе сообщается, что программа направлена на повышение качества начального и среднего образования в стране. В рамках проекта будут подготовлены молодые учителя, а уже работающие смогут повысить свою квалификацию.
Также RT уточняет, что некоторые грузинские учителя смогут посетить США, а американские спикеры, в свою очередь, приедут в Грузию и проведут тренинги и консультации.
В Госдепе добавили, что на реализацию проекта будет выделено 200 тыс. долларов.
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