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США выделят средства на проект подготовки учителей в Грузии

24 июля 2023, 11:16

Фото: iStock/Drazen Zigic

Госдеп США собирается профинансировать проект подготовки учителей в Грузии. Об этом сообщает RT.
Представители Госдепа США активно ищут государственные организации или высшие учебные заведения, которые готовы реализовать проект «Учителя будущего» в Грузии.

В документе сообщается, что программа направлена на повышение качества начального и среднего образования в стране. В рамках проекта будут подготовлены молодые учителя, а уже работающие смогут повысить свою квалификацию.


На занятиях пройдёт обсуждение разработок учебных планов, современных методов обучения, оценки учеников и т.д.

Также RT уточняет, что некоторые грузинские учителя смогут посетить США, а американские спикеры, в свою очередь, приедут в Грузию и проведут тренинги и консультации.

В Госдепе добавили, что на реализацию проекта будет выделено 200 тыс. долларов.

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#США
#Грузия
#образование
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США выделят 500 тыс. долларов на восстановление системы образования Украины
24 июля 2023, 11:36

Фото: iStock/William_Potter

США собираются выделить 500 тыс. долларов для поддержки проектов по восстановлению образовательной системы Украины. Об этом сообщает RT.
В Посольстве США уточнили, что программы направлены на подготовку преподавателей, проведение различных мероприятий, а также на сплочённость граждан и повышение психологической устойчивости педагогов и обучающихся.

Также рассматривается возможность сотрудничества американских и украинских специалистов.

Всего будет выделено 500 тыс. долларов, на реализацию проектов уйдет не более года.

При этом, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил в беседе с RT, что США, на самом деле, преследуют негативные для Украины цели.

«США выделяют гранты якобы на развитие образования, науки, на просветительскую деятельность, но эти денежные средства идут исключительно на продвижение американских ценностей и формирование отношения к Америке как к сверхдержаве. Разумеется, будут продвигаться антироссийские нарративы. То, чем известны и нынешние системы украинского образования, в которых с детского сада уже насаждают ненависть к русским», — заявил эксперт.

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#США
#поддержка
#проект
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В России повысили предельный возраст пребывания в запасе
Владимир Путин подписал закон о повышении возраста граждан, пребывающих в запасе
24 июля 2023, 11:36

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о повышении возраст для граждан, которые пребывают в запасе и имеют звания ниже офицерских, на пять лет, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Изменения коснутся солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Каждому званию прибавляется по пять лет. Таким образом, срок пребывания в запасе для более низших чинов приближается к офицерскому, который составляет 70 лет. 

Ранее Путин подписал закон о возможности призыва осуждённых на службу по контракту. Также согласно закону ограничено годные граждане смогут заключать контракты с ВС РФ в период мобилизации и военного времени.

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#Путин
#Закон
#Граждане в запасе
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Пострадавшая в теракте на Крымском мосту Ангелина до сих пор не знает о смерти родителей
24 июля 2023, 11:30

Фото: istockphoto/Alexander Pytskiy

Во время взрыва на Крымском мосту 14-летняя Ангелина потеряла родителей. Девочка до сих пор не знает об их гибели. Она часто зовет маму и просит телефон, чтобы позвонить ей.
Сейчас состояние Ангелины врачи оценивают как стабильное средней тяжести. Она продолжает восстанавливаться в отделении челюстно-лицевой хирургии. Как сообщает телеграм-канал Mash, у девочки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом носа. Ей наложили швы на раны на голове.

Наибольшее опасение медиков вызывает то, что у подростка повысились антитела к тиреопероксидазе, это значит, что у девочки аутоиммунный тиреоидит. Ее иммунитет атакует собственную щитовидную железу. Диагноз подтверждается проведенным УЗИ. Результаты исследования показали диффузные изменения и увеличение объема щитовидки. Девочке проводят гормональную терапию.

Ситуацию осложняет острое стрессовое расстройство. Долгое время после взрыва Ангелина находилась в состоянии шока. Сейчас она получает транквилизаторы и антидепрессанты, назначены консультации психиатра и психолога. О смерти родителей девочке не сообщают, так как это может серьезно сказаться на ее состоянии.

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#ангелина
#девочка
#крымский мост
#взрыв
#родители
#стресс
#лечение
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В Подмосковье пройдет молодежная премия «Время молодым»
Росмолодежь проведет Всероссийскую молодежную премию «Время молодым»
24 июля 2023, 11:14

Фото: iStock/Ridofranz

В Московской области проведут Всероссийскую премию молодежных достижений «Время молодым», сообщили в пресс-службе «Росмолодежь».
Целью премии является общественное признание достижений молодых людей и лидеров сферы молодежной политики, поддержка на всероссийском уровне их выдающихся заслуг, а также выявление и поощрение лучших представителей профессионального сообщества.  

Участники премии смогут попробовать себя в шести номинациях, индивидуальных и командных конкурсах, а также попробовать себя в специальной категории «Молодежная столица России».  

Прием заявок на участие в премии осуществляется до 15 августа включительно.  

Чтобы стать участником Всероссийской молодежной премии необходимо зайти на официальный сайт движения «Росмолодежь» и заполнить заявку.  

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#Подмосковье
#Росмолодежь
#Молодежная премия
#Время молодым
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На приёме в честь 67-летия Дубны наградили отличившихся горожан
24 июля 2023, 11:10

Фото: администрация г. о. Дубна

Торжественный приём, посвящённый 67-летию Дубны, состоялся в Хоровой школе мальчиков и юношей. По традиции самым достойным жителям наукограда вручили награды, сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров.
«Вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной и председателем Совета депутатов муниципалитета Андреем Тамоновым провели церемонию награждения. Знаком «За заслуги перед Дубной» награждён Сергей Куликов. Почётного звания «Заслуженный деятель науки Московской области» удостоены сотрудники ОИЯИ», – написал Тихомиров в своём Telegram-канале.  
Многие горожане, по его словам, удостоены благодарности и благодарственных писем губернатора, почётной грамоты Минобразования Подмосковья. Знака Мособлдумы «За труды» и благодарственного письма регионального парламента.   Украсило праздничный вечер выступление лауреатов международных конкурсов – российской саксофонистки Вероники Кожухаровой и органиста из Японии Хироко Иноуэ.

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#Дубна
#награждение
#День города
#Максим Тихомиров
#Московская область
#Подмосковье
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Во Львове попытались выкрасть останки советского разведчика Кузнецова
Во Львове неизвестные пытались выкрасть останки Героя СССР Николая Кузнецова
24 июля 2023, 11:04

Фото: iStock/JARAMA

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что неизвестные пытались выкрасть останки Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова.
Об этом градоначальник сообщил в своем телеграмм-канале.

Садовой назвал злоумышленника бестолочью и сообщил о том, что в произошедшем будут разбираться правоохранительные органы. Он также добавил, что прах Кузнецова Украине не нужен, однако отдавать «его просто так», не намерены. 

«Кузнецов нам не нужен, но просто так не отдадим», - заявил мэр Львова. 
Садовой отметил, что попытка воровства обернулась неудачей и прах советского Героя остался на прежнем месте. 

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#Львов
#останки
#СССР
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Минтранс Подмосковья призывает соблюдать ПДД в дождь
24 июля 2023, 10:50

Фото: istockphoto / Wirestock

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области назвал правила безопасного дорожного движения при ухудшении погодных условий.

В течение в Подмосковье пройдёт дождь, местами сильный, в связи с чем подмосковный Минтранс призывает водителей быть очень внимательными. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра, соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В местах скопления пешеходов необходимо снижать скорость и не отвлекаться на телефон.

В ведомстве добавили, что такая погода продлится до конца недели.

Несколько правил безопасного дорожного движения при ухудшении погодных условий: 

— быть предельно внимательным при опережении крупногабаритного транспорта, ведь поток воды из-под колёс от них сильно ограничивает видимость;
— установить дворники на максимальную частоту работы; 
— включать кондиционер. Он позволит избежать запотевания стёкол;
— не парковаться у шатких конструкций и под деревьями;
— не останавливаться на обочинах. 

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#Львов
#останки
#СССР
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Главному инженеру ТЦ «Времена года» предъявили обвинение, ему грозит до 7 лет колонии
Главному инженеру ТЦ «Времена года» предъявили обвинение
24 июля 2023, 10:49

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

Главному инженеру частной компании предъявлено обвинение по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц.
Процессуальный документ поступил в прокуратуру Москвы. Об этом ведомство сообщило в своем телеграмм-канале.

В ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения. В соответствии с санкцией статьи, инженеру может грозить до 7 лет лишения свободы. Ход дела контролируется московской прокуратурой. 

Об инциденте стало известно в субботу 22 июля. Трубу с горячей водой прорвало в ТЦ «Времена Года» в Москве. В результате происшествия 4 человека погибли, было возбуждено уголовное дело.

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#УК РФ
#прокуратура
#Москва
#инженер
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Правительство РФ намерено ввести ограничение экспорта бензина
Правительство РФ может ограничить число экспортеров бензина для борьбы с серым экспортом
24 июля 2023, 10:38

Фото: iStock/bigtunaonline

Минэнерго в настоящее время обсуждает с правительством проект документа, направленный на ограничение экспорта бензина из России. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
В рамках проекта, предложено создать список нефтеперерабатывающих заводов, которые смогут экспортировать топливо. По информации издания, такая мера будет направлена на борьбу с серыми поставками бензина, которые привели к росту оптовых цен за последний отчетный период.

Советующее предложение направлено на рассмотрение вице-премьеру по топливно-энергетическому комплексу Александру Новаку. Меры по пресечению серого экспорта топлива начнут разрабатываться в ближайшее время. 

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#Правительство
#РФ
#бензин
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