США выделят 500 тыс. долларов на восстановление системы образования Украины

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Также рассматривается возможность сотрудничества американских и украинских специалистов.
При этом, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил в беседе с RT, что США, на самом деле, преследуют негативные для Украины цели.
«США выделяют гранты якобы на развитие образования, науки, на просветительскую деятельность, но эти денежные средства идут исключительно на продвижение американских ценностей и формирование отношения к Америке как к сверхдержаве. Разумеется, будут продвигаться антироссийские нарративы. То, чем известны и нынешние системы украинского образования, в которых с детского сада уже насаждают ненависть к русским», — заявил эксперт.
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