США заблокировали полеты турецкой авиакомпании в Россию на Boeing 737 MAX

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После этого Southwind обратилась к российским авиакомпаниям с просьбой перевезти пассажиров, которые уже приобрели билеты.
Анна Подгорная, генеральный директор Pegas Touristik, которая, согласно источникам, связана с турецким перевозчиком, пояснила, что текущая ситуация не затронет проданные туры, так как полеты могут осуществляться другими авиакомпаниями на различных самолетах.
Она добавила, что у нее нет официальных документов, касающихся запрета на полеты Southwind.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров выступил с инициативой запретить предоставление кредитов гражданам, признанным иностранными агентами, поскольку они связаны с зарубежными финансовыми донорами и могут оперативно сменить место жительства.