США запустили баллистическую ракету Minuteman III

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С базы космических сил «Ванденберг» в США в качестве испытания запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III. Об этом сообщается на сайте базы.
Запуск ракеты без боевой части был осуществлён в 11:26 мск 6 сентября на военно-воздушной базе в Калифорнии. Пуск проводился под командованием глобальных ударов ВВС США.
Цель запуска – проверка готовности системы, её эффективности и безопасности.
Накануне Пентагон анонсировал предстоящие тестовые испытания МБР Minuteman III. Уточнялось, что Россия заранее была предупреждена о проведении испытаний в рамках двусторонних договорённостей.
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Цель запуска – проверка готовности системы, её эффективности и безопасности.
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Анастасия Чинкова