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США запустили баллистическую ракету Minuteman III

США провели испытания новой МБР Minuteman III
06 сентября 2023, 14:14
Фото: iStock/Alexyz3d

Фото: iStock/Alexyz3d

С базы космических сил «Ванденберг» в США в качестве испытания запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III. Об этом сообщается на сайте базы.
Запуск ракеты без боевой части был осуществлён в 11:26 мск 6 сентября на военно-воздушной базе в Калифорнии. Пуск проводился под командованием глобальных ударов ВВС США.

Цель запуска – проверка готовности системы, её эффективности и безопасности.


Накануне Пентагон анонсировал предстоящие тестовые испытания МБР Minuteman III. Уточнялось, что Россия заранее была предупреждена о проведении испытаний в рамках двусторонних договорённостей.

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#сша
#ракета
#испытания
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В Совфеде резко раскритиковали идею о запрете объявлений на английском языке
Член СФ Башкин раскритиковал идею о запрете объявлений на английском языке
06 сентября 2023, 14:33

Фото: iStock/undrey

Объявления на английском языке на внутренних авиарейсах нельзя отменять, в частности, в целях безопасности. Об в беседе с РИА Новости заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов предложил запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах. Он объяснил своё предложение тем, что число иностранных граждан в России сокращается, а информация на английском языке просто дублирует то, что уже сказано или написано по-русски, создавая лишний звуковой и визуальный шум.

При этом Башкин заявил, что не поддерживает это предложение. По его словам, дублирование информации на английском языке необходимо сохранить для поддержания безопасности.

Также он отметил, что неправильно классифицировать английский язык исключительно как государственный в США и Великобритании – это «международный язык общения», что также говорит о неправильности запрета передачи информации с помощью него.

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#совет федерации
#госдума
#язык
#информация
#авиарейсы
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В России открылась первая станция метро в аэропорту
В московском метро открылись станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково»
06 сентября 2023, 13:51

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Внуково стал первым в России аэропортом с собственной станцией метро, которая открылась 6 сентября в составе Солнцевской линии. Об этом сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково», продлившие Солнцевскую линию московского метро до одноимённого аэропорта, открылись сегодня, 6 сентября. На церемонии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. 

Благодаря этому, путь из центра Москвы до аэропорта Внуково сократился до 40 минут. А для того, чтобы дойти из метро до здания аэропорта, не нужно выходить на улицу, поскольку путь пролегает по подземному переходу, что будет удобно для пассажиров с чемоданами.

Помимо станций метро, Солнцевская линия пополнилась новым метромостом. Часть перегона между станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» проходит на поверхности, по новому мосту через реку Ликова. Это двенадцатый перегон в московском метро, проходящий над рекой. Его длина составила 460 метров, что сделало новый метромост вторым по протяжённости после Лужнецкого (станция метро «Воробьёвы горы»).

Станция «Аэропорт Внуково» получила дизайн, посвящённый гражданским самолётам конструкторского бюро Туполева. На путевых стенах изображены различные модели самолётов, созданных в бюро.

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#метро
#аэропорт внуково
#москва
#сергей собянин
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Психотерапевт объяснила всплеск депрессий у россиян
Психолог Ксенофонтова объяснила, почему 15 млн россиян находятся в депрессии
06 сентября 2023, 13:50

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Согласно исследованию, около 15 млн россиян находятся в депрессии, это почти 10% от всего населения страны. Среди основных причин состояния называются длительная болезнь, смерть близкого, одиночество, насилие в семье и крупный кредит.
Клинический психолог и психотерапевт Анастасия Ксенофонтова отметила, что это может быть связано с ростом психологического и психиатрического просвещения в стране. В беседе с «Радио 1» она отметила, что люди стали чаще обращать внимание на своё состояние и обращаться к специалистам. Напомним, что с 1 июля в российских поликлиниках начали работать кабинеты психологов, к которым можно записаться по полису ОМС.
«Это говорит о том, как в обществе у нас организована психиатрическая помощь, про отношение. Чем больше мы знаем об этом заболевании, чем лучше у нас работает психологическое и психиатрическое просвещение, тем больше люди обращают на это внимание. Чем доступнее становится помощь, и чем проще обратиться к специалисту, — тем больше возможностей у людей появляется», — сказала специалист.
Анастасия Ксенофонтова подчеркнула, что в обществе также стало распространено слово «депрессия», и люди не всегда понимают, что она означает на самом деле.
«Депрессией мы чаще называем подавленное состояние, а не клинический диагноз. И в этом плане нам также нужно психологическое просвещение, которое будет помогать отделять котлет от мух и называть вещи своими именами. Также мы можем делить депрессию на врожденные и приобретенные. Та депрессия, о которой говорится в исследовании — это. вероятно, приобретённая. То есть были какие-то стрессовые факторы, с которыми психика не справилась. Но есть и генетическая предрасположенность к депрессии. Она тоже может происходить в меру объективных причин, но часто это состояние может быть вызвано сезонностью», — заключила психотерапевт. 
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#психолог
#помощь
#психотерапевт
#депрессия
#россияне
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Число госуслуг, предоставляемых подмосковным региональным порталом, достигло 300
06 сентября 2023, 13:48

Фото: Фотобанк МО

Жители Московской области могут получить на региональном портале 300 электронных услуг. Портал работает почти 11 лет. Каждый месяц его посещают более 3,9 млн пользователей, сообщила министр государственного управления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
«Сейчас на региональном портале доступно уже 300 услуг для жителей и для бизнеса. Из них 34 предоставляем проактивно,12 комплексно. В Подмосковье идёт постоянная работа по оцифровке госуслуг. Кроме того, стараемся сделать электронные услуги удобными и понятными даже начинающему пользователю: в онлайн-формы заявлений внедряем умные сервисы и подсказки», – рассказала Куртяник.
В 2023 году в электронный вид было переведено более 20 госуслуг. Так, теперь онлайн можно приватизировать муниципальное жильё, направить запрос на подготовку техпаспорта квартиры, подать заявление на техосмотр машин, оформить компенсацию на оплату местной телефонной связи.
 
В этом году в Подмосковье в «цифре» появились новые меры поддержки семей с детьми-инвалидами, многодетных семей, неработающих пенсионеров. Для льготников стал доступен электронный социальный паспорт. Теперь носить бумажные документы не нужно: человек скачивает приложение и показывает QR-код там, где хочет воспользоваться льготами.
 
На портале можно не только получить электронные услуги, но и записаться на ТО автомобиля, посещение МФЦ или военкомата, получить выписку из государственного лесного реестра, проверить очередь в детский сад и оплатить коммунальные услуги.
 
Помимо веб-версии портала госуслуг Московской области, доступна его мобильная версия – обновлённое приложение «Добродел».

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#подмосковье
#московская область
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В гимназии №13 Долгопрудного открыли мемориальную доску Героя СВО
06 сентября 2023, 13:36

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

Совсем недавно Павел Русаков был учеником долгопрудненской гимназии № 13 и также как сегодняшние ученики ходил по школьным коридорам. А 5 сентября 2023 года в той самой долгопрудненской гимназии № 13 открыли мемориальную доску в честь памяти ​Героя специальной военной операции.
На мероприятии присутствовал Глава муниципалитета Владислав Юдин, ученики гимназии, а главными гостями были родители Героя Павла Русакова Галина Александровна и Андрей Валерьевич.

Глава округа в рамках встречи встречал родителям Героя Орден Мужества, которым он награжден по Указу Президента России посмертно.


Также, в гимназии планируют открыть «Парту Героя». Это будет та самая парта, за которой когда-то сидел Герой Павел Русаков. 
«Это возможность для многих ребят стать лучше, стремиться к успехам в учебе, творческих делах, чтобы получить почетное право учиться за «Партой Героя». Мы с трепетом говорим о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны, пытаясь осознать величие и цену подвига. Уверен, хоть раз в жизни каждый из нас задавал себе простой вопрос – а смог бы я вот так, с той же решительностью, без оглядки – отдать жизнь Родине? Павел Русаков – Герой современной России – смог», — сказал глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин.
В ходе встречи ученикам гимназии рассказали о подвиге Павла Русакова в зоне проведения специальной военной операции.

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Выборы в Подмосковье: как проголосовать дистанционно
Как проголосовать на выборах губернатора МО онлайн
06 сентября 2023, 13:15

Фото: iStock/Chattrawutt

Жители Московской области смогут проголосовать не только очно на избирательных участках, но и с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Для избирателей созданы удобные условия, выборы состоятся не только в выходные дни, но и в последний рабочий день на текущей неделе. Редакция «Радио 1» рассказывает, как проголосовать дистанционно и когда начнется электронное голосование.
Отдать свой голос за кандидата смогут граждане РФ, которым исполнилось 18 лет на момент проведения выборов.


Какие выборы пройдут в Единый день голосования в МО


В Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Какие есть способы голосования


В этом году жители Московской области могут проголосовать двумя способами. Традиционный вариант – прийти на избирательный участок и заполнить бюллетень. На выборах также предоставлена возможно отдать голос за кандидата дистанционно. Для этого, совершеннолетний гражданин должен иметь регистрацию в Московской области и обладать подтвержденной учетной записью на региональном портале госуслуг.  
Жители Подмосковья, работающие в ДНР и Запорожье, проголосовали на выборах губернатора Московской области
Жители Подмосковья, работающие в ДНР и Запорожье, проголосовали на выборах губернатора Московской области

Как проголосовать дистанционно


Тем, кто решил воспользоваться дистанционным голосованием, необходимо иметь под рукой компьютер или мобильный телефон. Чтобы принять участие в выборах, нужно зайти на портал «Госуслуги» с помощью компьютера или мобильного устройства, подтвердить свой аккаунт с использованием кода, который поступит в СМС, получить доступ к электронному бюллетеню на специальном портале ДЭГ и проголосовать. Обратить внимание следует на то, что при регистрации на онлайн голосование, отдать голос на участке уже будет невозможно.

Когда начнется электронное голосование


Проголосовать на выборах губернатора дистанционно можно будет уже 8 сентября с 8:00 и закончится голосование 10 сентября в 20:00. Сторонникам электронного способа голосования специалисты рекомендуют не пользоваться порталом в первые часы открытия голосования. По статистике, в это время наблюдается особенная активность избирателей и сервисы могут работать с перебоями. Для россиян, которые решили очно присутствовать на выборах, в Подмосковье будут работать порядка четырех тысяч избирательных участков, на которых будут установлены специальные терминалы с электронными бюллетенями 

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#подмосковье
#выборы
#голосование
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#онлайн
#ДЭГ
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Андрей Воробьёв назвал цели проведения Съезда детских врачей
06 сентября 2023, 12:57

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Музее-заповеднике «Архангельское» в Подмосковье проходит IV Съезд детских врачей, на котором собрались более 7 тысяч медработников из 76 регионов России и 25 зарубежных стран.
Главными темами, которые обсуждаются на Съезде детских врачей стали: развитие единой междисциплинарной образовательной площадки для детских врачей Московской области, обмен опытом и совершенствование навыков медицинских специалистов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал главной целью IV съезда детских врачей Московской области поиск и внедрение инноваций и общение участников.
«Главная цель нашего общения – искать и внедрять новое», – сказал глава региона. 
По его словам, в съезде детских врачей участвуют онлайн специалисты из 25 стран.
«Бесценно, что люди приехали для того, чтобы пообщаться. Это значит, они находятся в поиске, значит, они стараются развиваться. В своих методиках они стараются применять все лучшее, чтобы помочь человеку», – добавил Андрей Воробьёв. 
Съезд продлится 4 дня. Для участников подготовлены тренинги и мастер-классы, позволяющие приобрести навыки оказания первой и неотложной медицинской помощи, отоскопии, сердечно-лёгочной реанимации, узнать о работе школ бронхиальной астме и сахарного диабета, познакомиться с принципами арт-терапии и развития эмоционального интеллекта.

Также будут проводиться онлайн-лекции. С докладами выступят отечественные и зарубежные специалисты по детской медицине.

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#андрей воробьёв
#врачи
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Журнал «Economist» исправил выражение Наливайченко об «устранении людей» СБУ
Журнал «Economist» исправил статью про «убойный» отдел СБУ
06 сентября 2023, 12:42

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Журнал The Economist, ранее писавший о подразделении СБУ, занимающемся убийствами, исправил статью, указав, что ликвидируются исключительно террористы.
Вчера, 5 сентября, издание Economist опубликовало статью, в которой говорилось о существовании отдельного подразделения СБУ, занимающегося убийствами. Об этом журналу рассказал бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко. По его словам, подразделение было организовано ещё в 2015 году. Тогда украинские власти пришли к выводу, что сажать в тюрьму коллаборационистов недостаточно – «нужно устранять людей».

Сегодня статья была исправлена, а цитата стала звучать следующим образом: «Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно устранять террористов». Под этой фразой журналисты издания поставили подпись о том, что предыдущий вариант цитаты был неверен, поскольку слова Наливайченко случайным образом были переданы неправильно.

В пресс-службе экс-руководителя также заявили, что журнал неверно процитировал Наливайченко, который сразу имел в виду террористов, а не рядовых граждан Украины.

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#журнал
#террористы
#украина
#сбу
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Андрей Воробьёв рассказал о поручении Президента по созданию программы для развития педиатров
06 сентября 2023, 12:37

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В Музее-заповеднике «Архангельское» в Подмосковье проходит IV Съезд детских врачей, на котором собрались более 7 тысяч медработников из 76 регионов России и 25 зарубежных стран.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в подмосковном регионе начали заниматься созданием программы для развития педиатров по по поручению президента России Владимира Путина.
«Однажды вечером в воскресенье звонит телефон, спецкоммутатор: «С Вами хочет поговорить президент», — рассказал губернатор Андрей Воробьёв.
В ходе звонка, Владимир Путин поинтересовался, что какое внимание власти Подмосковья оказывают детским врачам, проводят ли курсы повышения квалификации, которые делают докторов более профессиональными.

По словам губернатора Подмосковья, президент страны дал поручение подготовить вместе с Министерством здравоохранения России такую программу, которая будет служить развитием для врачей.
«Я хочу поблагодарить, что эта практика приживается, что она вызывает интерес», — отметил Воробьёв.
Съезд продлится 4 дня. Для участников подготовлены тренинги и мастер-классы, позволяющие приобрести навыки оказания первой и неотложной медицинской помощи, отоскопии, сердечно-лёгочной реанимации, узнать о работе школ бронхиальной астме и сахарного диабета, познакомиться с принципами арт-терапии и развития эмоционального интеллекта.

Также будут проводиться онлайн-лекции. С докладами выступят отечественные и зарубежные специалисты по детской медицине.

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