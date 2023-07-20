Михаил Шувалов назначен на должность врио Главы городского округа Кашира

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Михаил Шувалов заявил, что с сегодняшнего дня приступил к работе временно исполняющего полномочия Главы городского округа Кашира, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети ВК.
Шувалов выразил слова благодарности губернатору Московской области Андрею Воробьёву, заместителю Председателя правительства Московской области Марии Нагорной и депутатскому корпусу за оказанное доверие.
Врио главы округа отметил, что рад находиться на Каширской земле. Он заверил, что приложит максимум усилий для того, чтобы его деятельность сказалась на благе жителей. Шувалов заявил, что намерен совершенствовать округ, делать его комфортным и развивающимся.
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Врио главы округа отметил, что рад находиться на Каширской земле. Он заверил, что приложит максимум усилий для того, чтобы его деятельность сказалась на благе жителей. Шувалов заявил, что намерен совершенствовать округ, делать его комфортным и развивающимся.
«Впереди - большие задачи, направленные на развитие округа. И именно в командной работе, определяющей вектор развития, будем обеспечивать качественные и позитивные перемены на территории округа», - подчеркнул Шувалов.Читайте также:
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Анастасия Крестьянова