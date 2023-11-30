Стала известна дата проведения прямой линии и большой конференции Путина

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Президент России Владимир Путин проведет «прямую линию» и ежегодную большую пресс-конференцию 14 декабря, где глава государства подведет итоги года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Четырнадцатого декабря Владимир Путин подведет итоги года, это будет программа - по-прежнему проект телевизионных каналов. И это будет объединенный формат "Прямой линии" и итоговой пресс-конференции президента», - заявил Песков.
Ранее в РБК уже появилась информация о том, что большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которую в этом году объединят с «Прямой линией», запланирована на 14 декабря.
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