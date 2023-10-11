Стала известна личность второго погибшего в Израиле россиянина

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Вторым погибшим россиянином в Израиле при атаке боевиков стал уроженец Челябинской области Давид Лысцов. Ему было 35 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, Лысцов был сотрудником службы безопасности, которая работала на фестивале Nature Party, где боевики ХАМАС убили 260 человек. Он спас своих четырех сослуживцев, а сам погиб.
Он переехал в Израиль еще 20 лет назад по программе репатриации. Там он создал своё охранное агентство. Жил мужчина в городе Кирьят-Ям в отдалении от боевых действий. Однако в день атаки он работал фестивале, обеспечивая безопасность участников. В момент нападения он пытался вывезти своих сотрудников в автомобиле в безопасное место, однако был застрелен. Остальные остались живы.
В Израиле у погибшего россиянина также проживает бывшая жена и сын. В ноябре ему должно было исполниться 35 лет.
Накануне стало известно, что в Израиле погиб 47-летний уроженец калининградского Балтийска. Об этом РИА Новости сообщила его мать.
Сообщается, что погибший переехал в Израиль в 1992 году из Риги.
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Он переехал в Израиль еще 20 лет назад по программе репатриации. Там он создал своё охранное агентство. Жил мужчина в городе Кирьят-Ям в отдалении от боевых действий. Однако в день атаки он работал фестивале, обеспечивая безопасность участников. В момент нападения он пытался вывезти своих сотрудников в автомобиле в безопасное место, однако был застрелен. Остальные остались живы.
Накануне стало известно, что в Израиле погиб 47-летний уроженец калининградского Балтийска. Об этом РИА Новости сообщила его мать.
Сообщается, что погибший переехал в Израиль в 1992 году из Риги.
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Элина Позднякова