Стала известна причина неудачного запуска новой ракеты Starship

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Ракета Starship, запущенная с космодрома в Техасе, могла взорваться в воздухе сразу после старта.
Об этом сообщает компания SpaceX в соцсети X. Связь с ракетой была потеряна спустя 10 минут после запуска. Перед стартом финальный отсчет остановили на -40 секундах, но потом продолжили. Ракета достигла высоты в 148 км, но с обеими возвращаемыми ступенями случились проблемы.
В конце третьей минуты полетного времени случилось успешное разделение ступеней, а спустя несколько секунд нижняя ступень взорвалась.
Starship является сверхтяжелой полностью многоразовой ракетой нового поколения. У неё обе ступени способны садиться на хвост. Именно Starship должен доставить астронавтов на Луну по программе NASA Artemis.
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В конце третьей минуты полетного времени случилось успешное разделение ступеней, а спустя несколько секунд нижняя ступень взорвалась.
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Мария Фирсова