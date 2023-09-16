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Стала известна причина смерти звезды сериала «Солдаты» Гришечкина

Причиной смерти актера Гришечкина стали проблемы с сердцем
16 сентября 2023, 11:05
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

Предварительная причина смерти актёра Вячеслава Гришечкина — остановка сердечной деятельности из-за острых нарушений. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что последние 8 суток Гришечкин провел в реанимации. 6 сентября актеру стало плохо: у него поднялась температура и стала развиваться гипертермия. Также медики диагностировали у Гришечкина психическое расстройство, которое вызвано чрезмерным употреблением алкоголя.

Отмечается, что 7 сентября звезду сериала «Солдаты» госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц в Подмосковье.


Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября на 62-м году жизни скончался заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин.

Вячеслав Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. После окончания школы он поступил в ГИТИС и одновременно активно выступал в «Театре-студии на Юго-Западе». С 2017 года Гришечкин возглавлял театральную студию при Московском университете МВД.

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В ноябре самолёты начнут летать из Петербурга в Тель-Авив
Авиарейсы из Петербурга в Тель-Авив запустят с 3 ноября
16 сентября 2023, 11:38

Фото: IStock/Ekaterina_Lin

Санкт-Петербург готовится к запуску регулярных рейсов в Израиль. Планируется, что первые самолёты отправятся в Тель-Авив с 3 ноября.
Как рассказали в пресс-службе министерства туризма Израиля, рейсы будет выполнять компания Red Wings. Также она начнёт совершать техническую посадку в аэропорту Минеральных вод.

Продолжительность полёта составит больше восьми часов.
«Полеты будут осуществляться по пятницам на лайнерах SSJ-100 с 100 креслами. Продолжительность полёта составит 8 часов 15 минут», – говорится в заявлении.
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В Дубне прошла выставка «Дары природы»
16 сентября 2023, 11:34

Фото: iStock/merc67

На протяжении трех лет Совет ветеранов Дубны проводит выставку «Дары природы», на которой садоводы и огородники наукограда, члены первичных ветеранских организаций Институтской части, Большой Волги, Левобережья представляют не только богатый урожай, но и различные варенья, соленья и маринады.
Эта выставка позволяет конкурсантам поделиться друг с другом советами и семейными рецептами по выращиванию привычных и экзотических овощей, фруктов и ягод.

«Жюри выставки пришлось нелегко. Выбрать лучшие произведения кулинарного искусства среди лучших оказалось непростым делом», — рассказала председатель Совета ветеранов Наталья Михайловна Шувикова.

Сообщается, что победители выставки были награждены полезными вещами: лейками, корзинками, семенами и крышками для консервирования. В 2024 году организаторы «Даров природы» планируют пригласить на выставку членов СНТ – не только в качестве зрителей, но и как участников.

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МИД Турции резко осудил доклад Госдепа c обвинениями в вербовке детей
МИД Турции назвал доклад Госдепа c обвинениями в вербовке детей клеветой
16 сентября 2023, 11:17

Фото: iStock/naumoid

МИД Турции резко осудил доклад Госдепартамента США, в котором страну обвинили в вербовке детей.
Сообщается, что за Турцией последует необходимый ответ на «несовместимую с духом союзничества клевету». В ведомстве подчеркнули, что в докладе ООН по расследованию ситуации в Сирии от 12 сентября этого года зафиксировано большое число серьезных преступлений террористической организации РПК/YPG. К ним относится вербовка детей, похищение, лишение свободы и использование школ для военных целей.

В МИД Турции добавили, что Анкара соблюдает региональные и международные соглашения.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад правозащитной организации Human Rights Watch о ситуации с соблюдением прав несовершеннолетних в США раскрывает «ужасающую картину» истинного положения дел с правами человека в США. 

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#турция
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Российские бомбардировщики стали в разы опаснее
Российский бомбардировщик Ту-160 оснастили крылатыми ракетами Х-БД
16 сентября 2023, 10:51

Фото: IStock/aarrows

Усовершенствованные российские бомбардировщики представляют еще большую угрозу. Об этом рассказали в российском министерстве обороны.
В ведомстве объяснили, что теперь на борту российского стратегического бомбардировщика Ту-160 установлены передовые крылатые ракеты Х-БД. Эти боеприпасы способны поражать цели на расстоянии более 6500 километров. Следует отметить, что до этого эти бомбардировщики были оснащены ракетами Х-101 с дальностью порядка 5500 километров.

О новом вооружении для этого самолета сообщили во время представления авиационной техники лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи во Владивостоке.

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#ракеты
#ракета
#минобороны рф
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Синоптики рассказали о похолодании в Москве
16 сентября 2023, 10:41

Фото: Istock/Oleg Elkov

В субботу, 16 сентября, в российской столице ожидается погода без осадков и до плюс 18 градусов. Об этом РИА новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По прогнозам специалиста, утренние моросящие дожди в Москве долго не задержатся, их заберёт гребень скандинавского антициклона. По его словам, в столице ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков.
«Максимальная температура воздуха в Москве плюс 16 - плюс 18 градусов, по области плюс 14 - плюс 19», ­– рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер ожидается северный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, оно заметно выше нормы, к вечеру барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба.

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В Финляндии официально вступил в силу запрет на въезд российских машин
16 сентября 2023, 10:06

Фото: IStock/naumoid

С полуночи 16 сентября въезд зарегистрированных в РФ легковых автомобилей запрещен. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
Уже въехавшие в страну российские машины должны покинуть её территорию в течение полугода. Ограничение касается всех легковых транспортных средств с числом мест менее 10.

Отмечается, что исключением станут легковые автомобили, принадлежащие гражданам ЕС, дипломатам, а также лицам, которые пересекают границу по гуманитарным соображениям.
 
Напомним, Финляндия выполняет рекомендации Европейской комиссии.

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#финляндия
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В Ливию прибыли первые 50 специалистов МЧС России
МЧС: В Ливию прибыли 50 спасателей РФ для ликвидации последствий наводнения
16 сентября 2023, 09:53

Фото: IStock/Semen Salivanchuk

В Ливию прибыли первые 50 специалистов МЧС России. Об этом сообщили представители ведомства в своем телеграм-канале.
«Российские специалисты Центра «Лидер» отправятся в город Дерна для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ», ­­— говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели оснащены всем необходимым для проведения поисково-спасательных работ: плавсредствами и водолазным оборудованием. В состав специалистов также вошли кинологические расчеты.

Напомним, 10 сентября на восток и северо-восток Ливии обрушился ураган «Даниэль». Из-за стихийного бедствия рухнули две плотины, в связи с чем произошло наводнение. По последним данным, жертвами разгула стихии стали более 11 тысяч человек. Президент РФ Владимир Путин поручил направить российских спасателей на место бедствия, чтобы помочь ликвидировать последствия.

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#владимир путин
#наводнение
#мчс
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Президент МККК хочет встретиться с Путиным до конца года
Президент МККК надеется до конца года посетить Россию и встретиться с Путиным
16 сентября 2023, 09:44

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич планирует до конца года посетить Россию. Об этом РИА Новости рассказала глава делегации организации в Москве Борис Мишель.
По словам представителя организации, Мирьяна Сполярич надеется, что визит в Москву состояит до конца 2023 года. Также во время поездки в Россию она надеется встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

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#путин
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#россия
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В Госдуме призвали отобрать деньги у футболистов на спецоперацию
Депутат Журавлев предложил отдавать деньги футболистов на нужды спецоперации
16 сентября 2023, 09:25

Фото: IStock/matimix

Отбирать деньги у российских футболистов и направлять их на нужды специальной военной операции (СВО) предложили в Госдуме РФ. С инициативой выступил первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев.
Как передаёт РИА Новости слова парламентария, зарплата футболистам должна выдаваться путем раздела денег, которые болельщики отдали за билеты.
«Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы. Пусть лучше лишние деньги на спецоперацию перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам», — заявил Алексей Журавлев.
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#зарплата
#деньги
#футбол
#спецоперация
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Достижения.рф