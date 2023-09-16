Стала известна причина смерти звезды сериала «Солдаты» Гришечкина

Фото: iStock/jorgeantonio
Предварительная причина смерти актёра Вячеслава Гришечкина — остановка сердечной деятельности из-за острых нарушений. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что последние 8 суток Гришечкин провел в реанимации. 6 сентября актеру стало плохо: у него поднялась температура и стала развиваться гипертермия. Также медики диагностировали у Гришечкина психическое расстройство, которое вызвано чрезмерным употреблением алкоголя.
Отмечается, что 7 сентября звезду сериала «Солдаты» госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц в Подмосковье.
Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября на 62-м году жизни скончался заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин.
Вячеслав Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. После окончания школы он поступил в ГИТИС и одновременно активно выступал в «Театре-студии на Юго-Западе». С 2017 года Гришечкин возглавлял театральную студию при Московском университете МВД.
Читайте также:
Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки
Бывший вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий умер на 60-м году жизни
Отмечается, что 7 сентября звезду сериала «Солдаты» госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц в Подмосковье.
Вячеслав Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. После окончания школы он поступил в ГИТИС и одновременно активно выступал в «Театре-студии на Юго-Западе». С 2017 года Гришечкин возглавлял театральную студию при Московском университете МВД.
Читайте также:
Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки
Бывший вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий умер на 60-м году жизни
Екатерина Коршунова