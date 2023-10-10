Стала известна стоимость нового седана «Москвич 6»

Фото: istockphoto / Fahroni
Стоимость седана «Москвич 6» будет начинаться от 2,6 млн рублей. Об этом гласит информация на официальном сайте компании.
Цена машины в России будет минимум 2,63 миллионов рублей без учета скидки за сдачу старого автомобиля в формате «трейд-ин».
Автомобиль имеет турбомотор 1.5 мощностью 136 л.с. и крутящим моментом 200 Нм, работающий вместе с вариатором. Объем багажного отсека автомобиля — 540 литров.
В комплектации стандартной версии «Комфорт» состоят 17-дюймовые легкосплавные диски, руль с кожаной обивкой, парктроник, кондиционер, круиз-контроль, бесключевой доступ, светодиодные фары. Каждая фара включает в себя 142 светодиодов и 5 линз.
Для автомобиля «Бизнес» предусмотрен люк с электроприводом, центральный подлокотник, климат-контроль, водительское кресло с электрорегулировками, камера кругового обзора и цифровая панель приборов. «Бизнес» в этой версии будет продаваться минимум за 2,83 миллиона рублей.
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Автомобиль имеет турбомотор 1.5 мощностью 136 л.с. и крутящим моментом 200 Нм, работающий вместе с вариатором. Объем багажного отсека автомобиля — 540 литров.
Для автомобиля «Бизнес» предусмотрен люк с электроприводом, центральный подлокотник, климат-контроль, водительское кресло с электрорегулировками, камера кругового обзора и цифровая панель приборов. «Бизнес» в этой версии будет продаваться минимум за 2,83 миллиона рублей.
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Дана Игумнова