Стала известна цена самого дешевого автомобиля для чиновников

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Самый дешёвый автомобиль для чиновников Lada Granta обойдётся в 700 тыс. рублей.
Самым бюджетным автомобилем для чиновников стала Lada Granta, пишет РИА Новости. Цены на Lada Granta стартуют от 700 тыс. рублей. Другие рекомендованные для чиновников машины «АвтоВАЗа»: Lada Vesta начинаются от 1,24 млн, Lada Vesta SW Cross — от 1,5 млн, Lada Niva Travel — от 1,1 млн и Lada Niva Legend стоит от 830 тыс. рублей.
Самыми дорогими оказались автомобили люксового автобренда Aurus. К примеру, Aurus Senat и Aurus Komendant обойдутся почти в 39 и 40 млн рублей.
Ранее Минпромторг РФ представил список машин, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В него попали бренд Lada, УАЗ, бренд Aurus (Senat, Komendant), «Москвич» (3, 3е, 6), Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky), Haval.
3 августа президент России Владимир Путин заявил, что чиновники российских министерств и ведомств должны ездить на российских автомобилях.
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Самыми дорогими оказались автомобили люксового автобренда Aurus. К примеру, Aurus Senat и Aurus Komendant обойдутся почти в 39 и 40 млн рублей.
3 августа президент России Владимир Путин заявил, что чиновники российских министерств и ведомств должны ездить на российских автомобилях.
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Мария Фирсова