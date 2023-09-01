Стали известны детали обучения в новом Технолицее им. В.И.Долгих

На поступление в новый Технолицей им. В.И.Долгих было подано свыше 3,1 тысяч заявок. Все ученики проходили тестирование, по результатам которого отобрано и зачислено 783 человека.
В День знаний, 1 сентября, в торжественной линейке в новом Технолицее им. В.И.Долгих приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и поздравил с открытием образовательного кластера на базе лицея учащихся, родителей и педагогов.
В Технолицее Долгих будут проходить обучение дети из 17 регионов России, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
На базе нового лицея действует система грантовой поддержки для победителей регионального или заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, которая полностью покрывает расходы на обучение.
В лицее им. В.И.Долгих организована трилингвальная образовательная среда, что значит, что обучение будет проводится на 3 языках: русский, китайский, английский.
Школьники будут изучать: программирование, робототехнику и вычислительные системы, киберспорт, экономику, менеджмент, информационную безопасность и законодательную базу по ней.
Кроме того, в лицее будет идти обучение технологиям беспилотных летательных аппаратов, геймификации и прототипированию.
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В Технолицее Долгих будут проходить обучение дети из 17 регионов России, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В лицее им. В.И.Долгих организована трилингвальная образовательная среда, что значит, что обучение будет проводится на 3 языках: русский, китайский, английский.
Школьники будут изучать: программирование, робототехнику и вычислительные системы, киберспорт, экономику, менеджмент, информационную безопасность и законодательную базу по ней.
Кроме того, в лицее будет идти обучение технологиям беспилотных летательных аппаратов, геймификации и прототипированию.
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Алиса Сергиенко