Стали известны планы Путина на 1 сентября

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин 1 сентября планирует посетить мастерскую управления «Сенеж». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
При этом пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на вопрос, планирует ли Владимир Путин посетить «Сенеж» 1 сентября, ответил: «Сообщим своевременно».
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