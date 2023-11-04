Стали известны подробности смерти фигуриста Протопопова

Восстановление Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей завершится в ближайшие два-три года. Об этом в ходе просветительского марафона общества «Знание» на форуме «Россия» заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.