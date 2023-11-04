Стали известны подробности смерти фигуриста Протопопова

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91-летний двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов скончался во сне 31 октября.
Об этом сказано на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Причина смерти не уточняется.
С 1979 года Протопопов вместе с женой Людмилой Белоусовой (умерла в 2017 году), с которой они вместе выступали в парном катании, проживали в Швейцарии. В июле прошлого года чемпион сообщил, что швейцарская строительная компания собиралась ремонтировать дом, где он жил. Компания требовала, чтобы все жильцы переселились. Спортсмен говорил, что не нашел места, где будет жить, и жаловался на невозможность перевезти вещи.
Белоусова и Протопопов выступали в парном катании за Советский Союз. Становились обладателями золотых медалей на Олимпийских играх в 1964 году в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле. Они четыре раза побеждала на чемпионатах мира. Чемпионы включены в Зал славы фигурного катания в Колорадо-Спрингс.
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«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования близким и друзьям, всем, кто знал, Олега Алексеевича Протопопова. Светлая память…» — выразили соболезнования в пресс-службе.
Белоусова и Протопопов выступали в парном катании за Советский Союз. Становились обладателями золотых медалей на Олимпийских играх в 1964 году в Инсбруке и в 1968 году в Гренобле. Они четыре раза побеждала на чемпионатах мира. Чемпионы включены в Зал славы фигурного катания в Колорадо-Спрингс.
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Мария Фирсова