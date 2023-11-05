Стали известны подробности возвращения в храм иконы Казанской Божьей матери

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/РИА Новости/Игорь Палкин
Подлинник иконы Казанской Божьей матери многие годы сберегали благочестивые люди, а в храм она вернулась благодаря выдающемуся искусствоведу. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Икона оставалась в России, но более 100 лет считалась утраченной, после того, как в 1904 году была похищена из Казанского Богородицкого монастыря. Все эти годы ее сберегали благочестивые и самоотверженные православные люди, а в какой-то момент святыня была принесена в храм благодаря выдающемуся человеку, искусствоведу, который много лет посвятил изучению истории иконописи и сумел установить ее подлинность. Об этом рассказал патриарх перед литургией.
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