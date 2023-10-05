Стали известны самые прибыльные отрасли работы для россиян

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Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что россияне считают самыми прибыльными отраслями работы IT и энергетику.
Так ответили 65 и 46% опрошенных соответственно.
Далее в рейтинге самых прибыльных областей труда расположились предпринимательство и финансы (29%), строительство (23%), а также нанотехнологии (17%) и робототехника (16%).
Как передаёт RT, в исследовании приняли участие 3,5 тыс. респондентов.
Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что при наличии возможности на один день перевоплотиться в представителя другой специальности россияне выбрали бы профессии пилота, врача и актёра. Отмечается, что вышеперечисленные профессии отметили 7, 6 и 5% соответственно.
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Далее в рейтинге самых прибыльных областей труда расположились предпринимательство и финансы (29%), строительство (23%), а также нанотехнологии (17%) и робототехника (16%).
Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что при наличии возможности на один день перевоплотиться в представителя другой специальности россияне выбрали бы профессии пилота, врача и актёра. Отмечается, что вышеперечисленные профессии отметили 7, 6 и 5% соответственно.
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Мелисса Тимофеева