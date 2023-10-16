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Стали известны заработки сбежавших за границу российских звезд

Сбежавшие за границу российские звезды лишились прежних гонораров
16 октября 2023, 11:43
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Российские звезды, сбежавшие за границу, не очень любят признаваться в том, что живут теперь совсем не так, как они планировали, покидая родину. Некоторые бывшие кумиры теперь читают стихи и разыгрывают пошловатые сценки в кафешантанах.
Например, заслуженный артист России Дмитрий Назаров*, переехавший в прошлом году во Францию вместе с супругой, дал несколько концертов в Израиле, сообщает «Комсомольская правда». После он планировал отправиться в небольшое турне по европейским городам, однако гастроли сорвались. Причина банальна: не удалось продать даже минимальную часть билетов. «А вы, собственно, кто такой?», — будто бы спросили европейцы, высокомерно пожав плечами. После этого актер начал жаловаться на резкое сокращение доходов. По словам Назарова*, сейчас он живет только на 60 тысяч рублей пенсии. Шеф-повар из «Кухни» ныне похудел на 20 килограммов. Вряд ли он голодает, но бывшие коллеги по сериалу рассказывают, что актер приболел и лечится. А медицина в Европе очень дорогая.



Чулпан Хаматова после начала СВО уехала в Латвию и поступила на службу в Новый рижский театр. Она также читает гастролирует с музыкально-поэтическим спектаклем «Сны о рояле». Артистка читает стихи со сцены, а аккомпанирует ей латвийский пианист Андреас Осокин. Раз в месяц у нее спектакль в театре, еще один-два раза — гастрольная поездка с сонной музыкой. Гонорар — около 400 тысяч рублей за выступление. В России ее съемочный день стоил полмиллиона рублей, за выходы в спектаклях «Горбачев» и «Мастер и Маргарита» артистка получала от 132 до 264 тысяч рублей. Занята была каждый день. Иногда (в праздники) случались и по два выхода за день. Сейчас — дважды в месяц. Что называется, почувствуйте разницу.




Бывший резидент «Камеди Клаб» Александр Незлобин рванул в Америку весной 2022 года, решив сделать заокеанскую карьеру на русофобских темах. Теперь он пару раз за год (!) смешит публику в маленьких американских клубах, где после аренды зала у него остается примерно три тысячи рублей. По собственным словам стендапера, в России комики его уровня начинали разговор с организаторами концертов от тысячи рублей за выступление. В остальное время Александр работает таксистом в Uber.



Уезжали — веселились, посчитали — прослезились, можно сказать, перефразируя известную поговорку.

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Число украинцев, признающих усталость Запада от Киева, за год выросло вдвое
16 октября 2023, 13:25

Фото: istock / Mariia Skovpen

Количество граждан Украины, которые верят в усталость Запада от Киева за год выросло в 2 раза — с 15% до 30%. Информацию об этом сообщается Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Доля людей, считавших, что Запад устает и его поддержка Украине ослабевает, осенью 2022 года составляла 15%. В октябре 2023 года это значение выросло до 30%. Кроме того, за прошедший год также возросла доля тех, кто уверен в наличии серьезных конфликтов между украинским политическим руководством и военным командованием — с 14% до 32%.

При этом, 63% граждан Украины полагают, что Запад и дальше будет поддерживать их страну, хотя количество украинцев, придерживающихся такого мнения уменьшилось с 73% в сентябре 2022 года.

КМИС назвал данную тенденцию «очень тревожной». Опрос был проведен с помощью интервью по телефону с 29 сентября по 9 октября. В исследовании приняло участие 1 010 украинцев, проживающих на территории страны.

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#запад
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Подмосковье в «Битве роботов» представит «Красный мельник» с силой удара в тонну
16 октября 2023, 13:10

ГАУ АИС «Подмосковье»

Команда из Королёва «Мельники» будет представлять Московскую область на международном чемпионате «Битва роботов». Второй этап соревнований состоится 21 октября в Перми.
Участие в соревнованиях примут участие 34 команды из России, Индии и Китая. Это и профессиональные инженеры, и студенты технических вузов, и любители робототехники.
 
Подмосковная команда подготовила робота под названием «Красный мельник». Это двухколёсный спиннер с силовым каркасом из профильной трубы. Расчётная сила его удара – одна тонна.  Согласно правилам, время поединка составляет 3 минуты, оценивать бои будет жюри. 

Первый отборочный этап проходил в Подмосковье. Тогда команда Istok Robotics из Фрязина со своим роботом Redhorn вышла в полуфинал.

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#роботы
#чемпионат
#подмосковье
#московская область
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Умер советский композитор, автор песен «Бременских музыкантов» Геннадий Гладков
16 октября 2023, 12:50

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

На 89 году жизни скончался советский и российский композитор, народный артист России Геннадий Гладков.
Он известен как автор музыки, которая звучит в популярных и любимых многими кинокартинах, мультфильмах и мюзиклах. Его композиции звучат в фильмах режиссёра Марка Захарова «Формула любви» и «12 стульев», кинокартине «Джентльмены удачи» Георгия Данелии. А также в любимом миллионами детей мультфильме «Малыш и Карлсон». 

Но всесоюзную славу Гладкову принесла работа над мультфильмом «Бременские музыканты» и его продолжением «По следам бременских музыкантов». Песни, исполненные главными героями, полюбило ни одно поколение зрителей. 

В 2002 году за вклад в российскую культуру Гладков был удостоен звания Народного артиста РФ.

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#музыканты
#рф
#композитор
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iPad избавили от «эффекта желе»: новая презентация Apple состоится на этой неделе
Apple может представить новые iPad, iPad Air и iPad mini уже 17 октября
16 октября 2023, 12:39

Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова

Компания Apple может представить новые планшеты уже 17 октября. Предыдущая презентация устройств состоялась в октябре 2022 года. Редакция «Радио 1» расскажет, какой дизайн получат новинки и когда устройства поступят в продажу на российском рынке.

Новый iPad 2023


Apple намерена представить новые планшеты 17 октября. Об этом сообщил портал Supercharged. Новые устройства iPad mini, iPad Air и iPad 11-го поколения планируют продемонстрировать пользователям новым способом. Вместо традиционной презентации состоится пресс-релиз, по результатам которого, анонсы планшетов будут размещены на сайте компании.


Планшеты «Эпл» 2023: когда выйдут


Дата выхода устройства в России может несколько сместится из-за введенных санкций. После того, как iPad будут представлены публике, продажи начнутся на следующий день. Ожидается, что через месяц после старта мировых продаж, пользователи из России смогут приобрести девайс.

iPad 2023: характеристики


По мнению специалистов, ожидать кардинальных изменений в планшетах не стоит. Дизайн «айпадов» будет прежним и визуально устройство не изменится. Улучшения коснутся внутренних частей девайса, что положительно скажется на его производительности. Новый iPad Air может получить чип Apple M2, а iPad mini и iPad 11 — Apple A16. Однако какие именно изменения получит «айпад»  11, не сообщается.

Россиянам рассказали, где выгоднее купить iPhone 15
Россиянам рассказали, где выгоднее купить iPhone 15

Цена iPad 11 в России


По прогнозам специалистов, цена на новое устройство останется на уровне прошлогодней модели. Устройства Apple дорожают, если техника получает обновления и серьезные изменения. В случае простого улучшения производительности рассчитывать на резкое изменение в цене не стоит. Примерная стоимость «айпада» 11-го поколения в 2023 году составит 449 долларов.

Презентация Apple: какие новые продукты покажут


В грядущем пресс-релизе компания Apple представит три обновленных устройства: iPad mini, iPad Air и iPad 11-го поколения. Самым важным изменением в работе устройств станет устранение «эффекта желе» на которое жаловались владельцы планшетов. Неполадка представляла собой задержки в обновлении страницы на разных частях экрана. Однако «эпл» брак экрана не признает и намерена решить проблему путем обновления программного обеспечения.

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В ЛДПР предложили маркировать страницы в соцсетях
Слуцкий: страницы в соцсетях необходимо маркировать во избежание фейков
16 октября 2023, 12:06

Фото: iStock/B4LLS

Руководитель партии ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий предложил маркировать страницы в социальных сетях во избежание появления фейковых записей. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее депутаты ЛДПР направили письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой разработать механизм, требующий маркировки сайтов, страниц в соцсетях и сервисов, распространяющих недостоверную информацию. 

Слуцкий отметил, что в настоящее время соцсети становятся «пятой властью». Но в отличие от официальных СМИ, они не несут ответственность согласно законодательству РФ. Таким образом, в соцсетях отсутствуют какие-либо ограничения на публикацию непроверенной или заведомо ложной информации. 

Руководитель ЛДПР призвал ставить маркировку на страницы, на которых были замечены подозрительные вбросы фейковой информации, чтобы пользователи соцсетей не доверяли каждому слову их авторов. 

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#соцсети
#маркировка
#лдпр
#минцифры
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Не перегружать работой: гороскоп для всех с 16 по 22 октября
16 октября 2023, 12:02

Фото: IStock/grinvalds

Предстоящая неделя отлично подходит для того, чтобы решать все дела и вопросы без спешки. Как рассказала в эфире «Радио 1» астролог Анна Лебеденко, важно наладить дисциплину и действовать последовательно.
Также с 16 по 22 октября можно смело назначать свидания и планировать совместный досуг. А вот в вопросах здоровья важно не перегружать себя работой и следить за интеллектуальным перенапряжением.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака

От овна на этой неделе потребуется терпение и настойчивость. Полезно наводить порядок и создавать уют дома.

Тельцу нужно отложить большие перемены и обратить внимание на ежедневные заботы. Ему необходимо высыпаться и полноценно питаться.

Близнецам легко удастся установить новые связи в делах. Их предприимчивость и обаяние будут располагать собеседников.

Раку необходимо найти время на себя. Важно обратить внимание на то, что действительно приносит удовольствие и наполняет счастьем. Астролог рекомендует выделить время на занятие любимым делом, хобби.

Льву на этой неделе можно смело покупать новые вещи и обновлять гардероб. Также у этого знака появится прилив жизненных сил и энтузиазма.

Деву ждёт долгожданная радость. Позитивный настрой хорошо повлияет на все сферы жизни.
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Весам нужно прислушаться к собственной интуиции. На этой неделе лучше планировать всё заранее, выполнять все задачи без спешки.

Скорпион будет нуждаться в любви. Ему важно окружить себя доброжелательными людьми и теми, кто искренне его любит.

Стрелец будет действовать смелее. На предстоящей неделе он наполнится силами, а его энтузиазма хватит на все запланированные дела.

Козерогу следует быть добрее. Особенно важно, чтобы это чувство было искренним, ведь близкие люди нуждаются в его заботе и любви.

Водолею необходимо чтобы его побольше хвалили. Чтобы этого добиться, придётся немного потрудиться и выполнить свои обещания.

У рыб на этой неделе появится возможность показать себя с лучшей стороны. У них получится блеснуть и проявить себя творчески.

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#астролог
#люди
#гороскоп
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Подмосковное «Литвиново» вошло в топ-10 лучших детских лагерей России
16 октября 2023, 11:39

Фото: Минсоцразвития МО

Подмосковный оздоровительный комплекс «Литвиново» вошёл в десятку лучших детских лагерей России. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Победители первого Всероссийского конкурса «Лучший детский лагерь России 2023» были названы на Всероссийском форуме детских лагерей «Большие смыслы» в Анапе. 
«В центре создана отличная инфраструктура, есть боулинг, бассейны. Этим летом в «Литвинове» по поручению губернатора Андрея Воробьёва по бесплатным путёвкам отдыхали дети участников спецоперации», – рассказала Болатаева. 
По данным министерства, всего в конкурсе участвовали 119 организаций отдыха и оздоровления детей. Оценивались такие критерии, как инфраструктура, уровень безопасности, подготовки образовательных программ и педагогических кадров, программы воспитания и развития, условия для оздоровления, питания и комфортного проживания, отзывы от детей и родителей и другие факторы. 

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#московская область
#рейтинг
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В Ленинском округе построят подстанцию скорой помощи
16 октября 2023, 11:28

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

В Ленинском городском округе в деревне Суханово откроют новую подстанцию скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области в пятницу.

Стоит отметить,что объект включен в государственную программу Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». На сегодняшний день активно идут работы по проработке территории для размещения подстанции.

В здании подстанции будут расположены диспетчерская, комнаты отдыха, столовая, помещения амбулаторного приема и другие  вспомогательные помещения. Она будет рассчитана для четыре бригады скорой помощи.

Кроме этого, новый объект здравоохранения планируют сделать к 2025 году.

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#служба
#подмосковье
#ленинский городской округ
#скорая помощь
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Умер экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари
16 октября 2023, 11:20

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 87 году жизни скончался десятый президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии мира Мартти Ахтисаари. Об этом сообщает канцелярия главы страны.
Уточняется, что бывшего президента страны не стало в 06:40 утра 16 октября в Хельсинки.
 
Нынешний президент республики Саули Ниинистё выразил соболезнования и отметил, что Ахтисаари был человеком, прожившим замечательную жизнь, который верил в людей и добро.
 
Ахтисаари был президентом Финляндии в период с 1994 по 2000 годы. В 2008 году он был удостоен Нобелевской премии мира «за важные усилия в разрешении международных конфликтов на нескольких континентах на протяжении более трёх десятилетий».
 
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