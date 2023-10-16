Стали известны заработки сбежавших за границу российских звезд

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Чулпан Хаматова после начала СВО уехала в Латвию и поступила на службу в Новый рижский театр. Она также читает гастролирует с музыкально-поэтическим спектаклем «Сны о рояле». Артистка читает стихи со сцены, а аккомпанирует ей латвийский пианист Андреас Осокин. Раз в месяц у нее спектакль в театре, еще один-два раза — гастрольная поездка с сонной музыкой. Гонорар — около 400 тысяч рублей за выступление. В России ее съемочный день стоил полмиллиона рублей, за выходы в спектаклях «Горбачев» и «Мастер и Маргарита» артистка получала от 132 до 264 тысяч рублей. Занята была каждый день. Иногда (в праздники) случались и по два выхода за день. Сейчас — дважды в месяц. Что называется, почувствуйте разницу.
Уезжали — веселились, посчитали — прослезились, можно сказать, перефразируя известную поговорку.
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