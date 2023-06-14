Стали известны любимые ароматы россиян

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Также популярны среди граждан нашей страны такие ароматы, как апельсин, арбуз и яблоко.
«Среди остальных топ-20 регионов по продажам кокосовое дыхание больше всего любят в Краснодарском крае – зубную пасту с таким вкусом покупает каждый пятый, манговое – в Республике Башкортостан, а лаймовое – в Пермском крае», — приводит Газета.ру данные исследования.
Что касается моющих и чистящих средств, то жители нашей страны чаще всего выбирают, в частности, средство для мытья посуды с ароматом алоэ веры.
Другое исследование аналитиков показало, что в сфере строительства средние зарплатные предложения выросли на 21% по итогам мая 2023 года в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. Уточнялось, что зарплаты выросли именно у прорабов, сварщиков и электромонтажников.