Стали известны приоритетные сферы поступления для выпускников

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Лидерами стали IT и медицина
Опрос аналитиков исследовательского центра «Зарплаты.ру» показал, что для выпускников школ в этом году приоритетными сферами для поступления стали IT и медицина.
Кроме того, выпускники также отмечали юриспруденцию и образование (по 10%), госслужбу (8%), сферу услуг и финансы (по 6%), промышленность (5%), маркетинг, PR (4%).
Как передаёт RT, среди критериев выбора профессиональной деятельности респонденты назвали главными высокий доход, востребованность профессии или гарантированное трудоустройство, карьерные перспективы.
Всего в опросе приняли участие более 1,8 тыс. российских выпускников школ.
Ранее аналитики провели исследование и представили список антистресс-вакансий, куда вошли тестировщик романтики и няня ля индоуток. Также антистресс-вакансиями являются цветовод в цирк Удмуртии, лесопатолог, турист-исследователь Казани, а также охотник за северным сиянием, сборщик грибов, мангальщик и другие.
Кроме того, выпускники также отмечали юриспруденцию и образование (по 10%), госслужбу (8%), сферу услуг и финансы (по 6%), промышленность (5%), маркетинг, PR (4%).
Всего в опросе приняли участие более 1,8 тыс. российских выпускников школ.
Ранее аналитики провели исследование и представили список антистресс-вакансий, куда вошли тестировщик романтики и няня ля индоуток. Также антистресс-вакансиями являются цветовод в цирк Удмуртии, лесопатолог, турист-исследователь Казани, а также охотник за северным сиянием, сборщик грибов, мангальщик и другие.
Мелисса Тимофеева