Стало известно, чего хотят россияне перед выходом на пенсию

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Помимо этого, среди опрошенных 25% граждан хотели бы построить дом, 24% — купить квартиру и 22% желают освоить новое хобби. Также 18% заявили о желании открыть собственный бизнес. Около 13% хотят переехать в другой город, купить дачу или освоить новый язык.
Другой опрос коснулся темы возраста выхода на пенсию. Так, самым популярным ответом стал возраст от 56 до 60 лет, что составило 35%. Также о желании продолжить работы после 65 лет заявило 20%.
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