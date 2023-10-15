Стало известно, чем занимается Чубайс после возвращения в Израиль

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Бывшего главу госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса обнаружили в Израиле разбирающим гуманитарную помощь пострадавшим в результате обстрелов палестинскими боевиками ХАМАС. Фотографии, на которых запечатлён Чубайс, опубликовал журналист Алексей Венедиктов*.
Уточняется, что разбирать гуманитарную помощь Чубайсу помогает его супруга, режиссёр Авдотья Смирнова.
Ранее сообщалось, что 11 октября после поездки в Дубай Чубайс вернулся в Израиль.
По словам президента России Владимира Путина, который вспомнил о бывшем главе «Роснано», Чубайс просто «удрал» из России. После этого в корпорации образовалась «финансовая дыра».
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Ранее сообщалось, что 11 октября после поездки в Дубай Чубайс вернулся в Израиль.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова