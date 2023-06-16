Стало известно число российских компаний, где есть работающие из-за рубежа сотрудники

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При этом, вообще о наличии в организации дистанционных сотрудников, работающих и из России, и из других стран, заявили 36% работодателей.
В исследовании приняли участие представители 1 тыс. компаний со всей страны.
Ранее стало известно, что за последний год зарплатные предложения для специалистов в сфере «Производство, сервисное обслуживание» выросли на 7%. Об этом сообщил исследовательский центр «Зарплата.ру». Особенно значительное увеличение зарплат отмечается у электромонтажников (+21% до 42,5 тысячи рублей), токарей и инженеров-конструкторов (+20% до 60 тысяч рублей).