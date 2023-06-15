Стало известно число российских компаний, повысивших зарплаты сотрудникам за год

Фото: iStock/PROMT8
При этом, в 56% российских компаний зарплаты сотрудникам повышали менее полугода назад, а 21% организаций доходы пересматривали 6-12 месяцев назад.
Ранее исследование аналитиков показало, что в сфере строительства средние зарплатные предложения выросли на 21% по итогам мая 2023 года в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. Уточнялось, что зарплаты выросли именно у прорабов, сварщиков и электромонтажников. При этом, наиболее востребованными специальностями на рынке труда в сфере строительства стали сварщики, монтажники, арматурщики, бетонщики, маляры.