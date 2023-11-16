Стало известно, что Финляндия оставит часть КПП на границе с Россией открытыми

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Финляндия не планирует закрывать все пограничные пункты на границе с Россией. Об этом сообщила крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat.
Ранее пограничная служба Финляндии сообщала об изменении ситуации на трёх крупнейших пунктах на границе с Ленинградской областью. Ситуация обострилась в начале ноября, когда с территории России начали массово прибывать граждане Сирии, Ирака и Йемена, которые запрашивали убежище в Финляндии. По сообщениям газеты, есть вероятность, что закрытию подлежат только три этих пограничных пункта.
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