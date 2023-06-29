Стало известно, что необходимо россиянам для эмоциональной разгрузки

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Россиянам необходим бассейн
Опрос аналитиков показал, что 78% опрошенных россиян считает, что снизить уровень переживаний помогла бы физическая нагрузка, из них 38% заявили о необходимости появления в здании компании бассейна.
При этом, 73% россиян считают, что для эмоциональной разгрузки после тяжёлого дня нужны более спокойные способы, такие, как прослушивание музыкальных композиций или занятия йогой и медитацией, 36% заявили о том, что расслабляются с помощью игр.
Как передаёт Газета.ру, Каждый второй россиянин, а именно — 53%, считает, что нуждается эмоциональной разгрузке после рабочего дня.
А опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что больше всего в России свою профессию любят учителя. Также с теплотой и нежностью своей работе относятся главные бухгалтеры и врачи. В пятёрку тех, кто с радостью ходит на работу, также попали экономисты, программисты и дизайнеры.
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При этом, 73% россиян считают, что для эмоциональной разгрузки после тяжёлого дня нужны более спокойные способы, такие, как прослушивание музыкальных композиций или занятия йогой и медитацией, 36% заявили о том, что расслабляются с помощью игр.
А опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что больше всего в России свою профессию любят учителя. Также с теплотой и нежностью своей работе относятся главные бухгалтеры и врачи. В пятёрку тех, кто с радостью ходит на работу, также попали экономисты, программисты и дизайнеры.
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Мелисса Тимофеева