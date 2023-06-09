Стало известно, что раздражает россиян в рабочих чатах

Фото: фотобанк Московской области
Кроме того, 8% респондентов заявили о том, что им просто не нравится наличия деловой переписки в мессенджере, 7% раздражает общение в чате в нерабочее время, а 6% опрошенных бесят глупые вопросы коллег. Вместе с тем, 4% опрошенных возмущают грамматические ошибки в рабочих чатах, 3% — повтор одной и той же информации.
Ранее результаты исследования Фонда «Общественное мнение» показали, что большинство граждан России (76%) с доверием относятся к российскому лидеру Владимиру Путину. Уточнялось, что с одобрением к деятельности Путина относятся 77% опрошенных россиян, а вот противоположной точки зрения придерживаются только 12% респондентов.