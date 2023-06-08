Стало известно, что Софья Сапега пожелала Протасевичу

РИА Новости/Sputnik
Софья Сапега пожелала своему бывшему бойфренду Роману Протасевичу «прожить эту жизнь достойно»
«Комсомольская Правда» пишет, что помилованная президентом Белорусии Александром Лукашенко россиянка Софья Сапега высказала своё отношение к бывшему парню, экс-главреду оппозиционного тг-канала Nexta Роману Протасевичу.
Корреспонденты спросили, что Софья может сказать о Протасевиче.
«На самом деле, я, наверное, поступлю… более правильно, если… ничего не скажу про этого человека. Просто пожелаю ему прожить эту жизнь достойно. И на этом, наверное, всё…», — прокомментировала вопрос Сапега. Софья Сапега добавила, что больше не влюблена в Протасевича.
Напомним, россиянку Софью Сапегу задержали на территории республики в мае 2021 года. Она находилась на борту самолета Афины-Вильнюс вместе с сообщником, когда тот экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Сапегу обвиняли по семи статьям в Белоруссии. Среди них – разжигание социальной розни, нарушение правил обращения с личными данными, угрозы силовикам, а также преступление против информационной безопасности.
В мае 2022 года стало известно, что основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич расстался с Софьей Сапегой, которая была в Белоруссии приговорена к шести годам лишения свободы, и женился на другой девушке.
Ранее сообщалось, что россиянка Софья Сапега заявила, что помилование в Белоруссии стало для нее большим сюрпризом. Она добавила, что какое-то время проведет с семьей.
Корреспонденты спросили, что Софья может сказать о Протасевиче.
«На самом деле, я, наверное, поступлю… более правильно, если… ничего не скажу про этого человека. Просто пожелаю ему прожить эту жизнь достойно. И на этом, наверное, всё…», — прокомментировала вопрос Сапега. Софья Сапега добавила, что больше не влюблена в Протасевича.
В мае 2022 года стало известно, что основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич расстался с Софьей Сапегой, которая была в Белоруссии приговорена к шести годам лишения свободы, и женился на другой девушке.
Ранее сообщалось, что россиянка Софья Сапега заявила, что помилование в Белоруссии стало для нее большим сюрпризом. Она добавила, что какое-то время проведет с семьей.
Мария Фирсова