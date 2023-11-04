Стало известно, где будет находиться икона Казанской Божией Матери

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Патриархии РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал снова обретенный чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери Московской, который был в ополчении Минина и Пожарского, в Казанский храм на Красной площади.
Именно там чудотворный образ хранился исторически, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля явил оригинальную икону Казанской Божией Матери, который считался утраченным более века назад. Именно по этому чудотворному образу была создана национальная святыня.
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«Образ вернулся и водворился в том месте, из которого был похищен», —рассказал патриарх в Казанском храме после молебна перед иконой.
«Это событие можно отнести к историческим событиям. Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин», - сказал Патриарх Кирилл.Читайте также:
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Мария Фирсова