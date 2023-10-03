Стало известно, как будет развиваться производство электротранспорта в России

Фото: iStock/AlessandroPhoto
Научный сотрудник лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ЦПЭ ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Евдокимов в беседе с RT рассказал о перспективах развития электротранспорта в России.
Специалист отметил, что развитие электроранспорта в России – перспективное направление. Этому способствует простота строения электромобиля, по сравнению с обычным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. Разница между ними в номенклатуре запчастей, которые в случае с электромобилем легче производить локально.
Второй причиной перспективности направления являются развивающиеся отношения России с Китаем и Индией. Евдокимов отметил, что в настоящее время в Китае производится около половины всех электромобилей. А к 2030 году Индия займёт четвёртое место по размеру рынка для электротранспорта. Таким образом, развитие партнёрских отношений поспособствует и развитию отрасли в России.
Кроме того, собеседник RT отметил, что в России имеются запасы никеля и кобальта, которые являются компонентами аккумуляторных кислотных батарей (АКБ) электромобилей. А в дружественных для России странах происходит добыча лития и меди, что обеспечит отрасль полным набором необходимых компонентов.
Немаловажным моментом, по мнению Евдокимова, является опыт российских специалистов в производстве электромобилей и, в большей степени, электробусов.
При этом, специалист отметил, что электротранспорт в ближайшие несколько лет не сможет совершать перевозки между городами, поскольку для этого необходимы мощные зарядные станции на всём протяжении пути. Для их установки и работы необходима специальная электросетевая инфраструктура, которой в России пока нет.
Читайте также:
«Кама» получила 36 тысяч предзаказов на новый электромобиль «Атом»
В России начнут продавать китайские электромобили Zeekr
В Московском регионе тестируют электромусоровоз
Второй причиной перспективности направления являются развивающиеся отношения России с Китаем и Индией. Евдокимов отметил, что в настоящее время в Китае производится около половины всех электромобилей. А к 2030 году Индия займёт четвёртое место по размеру рынка для электротранспорта. Таким образом, развитие партнёрских отношений поспособствует и развитию отрасли в России.
Немаловажным моментом, по мнению Евдокимова, является опыт российских специалистов в производстве электромобилей и, в большей степени, электробусов.
При этом, специалист отметил, что электротранспорт в ближайшие несколько лет не сможет совершать перевозки между городами, поскольку для этого необходимы мощные зарядные станции на всём протяжении пути. Для их установки и работы необходима специальная электросетевая инфраструктура, которой в России пока нет.
Читайте также:
«Кама» получила 36 тысяч предзаказов на новый электромобиль «Атом»
В России начнут продавать китайские электромобили Zeekr
В Московском регионе тестируют электромусоровоз
Анастасия Чинкова