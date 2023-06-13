Стало известно, как долго будет продолжаться демографический кризис в России

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Эксперт ВОЗ Ерофеева озвучила конкретные сроки
Врач-акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева заявила, что демографический кризис в России, характеризующийся низкой рождаемостью и вызванный тяжёлой ситуацией 90-х и начала 2000-х годов, продлиться 5-7 лет.
Далее, по мнению специалиста, ситуация изменится из-за подросшего нового поколения.
Ранее доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН, профессор СПбГУ Николай Межевич заявлял, что для увеличения рождаемости в России и поддержки семей с детьми принятые экономические меры показали свою эффективность, однако их недостаточно – нужна идеологическая и ценностная база.
Далее, по мнению специалиста, ситуация изменится из-за подросшего нового поколения.
«Страна приросла на 10 млн населения с новых территорий. Поэтому демографическая ситуация не настолько катастрофическая. Но медицинская помощь требует большого внимания со стороны государства, в том числе педиатрия. Нам надо сохранить детей, которые уже родились», — заключила в беседе с Общественной Службой Новостей Ерофеева.
Ранее доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН, профессор СПбГУ Николай Межевич заявлял, что для увеличения рождаемости в России и поддержки семей с детьми принятые экономические меры показали свою эффективность, однако их недостаточно – нужна идеологическая и ценностная база.
Мелисса Тимофеева