Стало известно, как россияне относятся к идее вести свой блог

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Исследование: Большинство россиян скептически относятся к блогингу
Исследование аналитиков показало, что 63% россиян скептически относятся к идее вести личный блог, зарабатывая на этом.
При этом, 43% респондентов объяснили нежелание вести блог из-за того, что не хотят становится публичным человеком.
Напротив, о блогинге как об основной сфере деятельности мечтает 37% респондентов. Как уточняет Газета.ру, из них каждый третий сообщил, что хотел бы рассказывать либо о туризме и путешествиях, либо вести авторский блог о домашних животных, здоровье, ремонте и т.д. Кроме того, 20% считают интересными для своего блога темами психологию, кино и сериалы, 16% — искусство, 15% — кулинарию.
Другой опрос аналитиков продемонстрировал, что больше всего в рабочих чатах россиян раздражают картинки и гифки, не относящиеся к делу (22%). Кроме того, 8% респондентов заявили о том, что им просто не нравится наличия деловой переписки в мессенджере, 7% раздражает общение в чате в нерабочее время, а 6% опрошенных бесят глупые вопросы коллег. Вместе с тем, 4% опрошенных возмущают грамматические ошибки в рабочих чатах, 3% — повтор одной и той же информации.
При этом, 43% респондентов объяснили нежелание вести блог из-за того, что не хотят становится публичным человеком.
Другой опрос аналитиков продемонстрировал, что больше всего в рабочих чатах россиян раздражают картинки и гифки, не относящиеся к делу (22%). Кроме того, 8% респондентов заявили о том, что им просто не нравится наличия деловой переписки в мессенджере, 7% раздражает общение в чате в нерабочее время, а 6% опрошенных бесят глупые вопросы коллег. Вместе с тем, 4% опрошенных возмущают грамматические ошибки в рабочих чатах, 3% — повтор одной и той же информации.
Мелисса Тимофеева