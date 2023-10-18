Стало известно, какие имена дают детям москвичи

Фото: istock/Diego Cerro Jimenez
У московских родителей стали популярны имена Тимофей и Варвара по итогам 9 месяцев 2023 года, а Александр и София в очередной раз стали самыми популярными именами.
РИА Новости, ссылаясь на начальника Управления ЗАГС Москвы Светлану Уханеву, сообщает, что москвичи стали чаще называть детей следующими именами: Арсений, Егор, Константин, Варвара, Мирослава, Полина, Аделина. Имя Тимофей было 12 по популярности, а в этом году вошло в топ-10.
Самыми популярными именами за 9 месяцев 2023 года стали – Александр (1699 мальчиков получили такое имя), и София (Софья) (1900 новорожденных теперь носят данное имя).
В тренде двойные и тройные имена, например, Александра Флор де Мария и Адриен Жюль Мишель. Также москвичи стали использовать сокращенную форму имен - девочек называют Саша, Виталия, Миша, Павла, мальчиков - Алекс, Макс, Гриша.
Читайте также:
Комик рассказал о рождении дочери от 23-летней жены
Певица Ольга Серябкина раскрыла, кто крестная мама её сына
Футболист Тарасов и его жена модель Костенко ждут четвёртого ребёнка
Самыми популярными именами за 9 месяцев 2023 года стали – Александр (1699 мальчиков получили такое имя), и София (Софья) (1900 новорожденных теперь носят данное имя).
«Имя Анна поднялось в рейтинге на одну строчку и заняло второе место, сместив имя Мария на третье место», - рассказывает Светлана Уханева.В списке популярных мужских имён с января по сентябрь были Максим, Лев, Марк, Артём, Матвей, а женских - Ева, Виктория, Алиса. В этом году в 5 раз чаще стали называть мальчиков Спартаками, в 1,5 раза чаще Анатолиями и Ефимами, а девочкам в 2 раза чаще стали давать имя Настасья и Ясения.
В тренде двойные и тройные имена, например, Александра Флор де Мария и Адриен Жюль Мишель. Также москвичи стали использовать сокращенную форму имен - девочек называют Саша, Виталия, Миша, Павла, мальчиков - Алекс, Макс, Гриша.
Читайте также:
Комик рассказал о рождении дочери от 23-летней жены
Певица Ольга Серябкина раскрыла, кто крестная мама её сына
Футболист Тарасов и его жена модель Костенко ждут четвёртого ребёнка
Мария Фирсова