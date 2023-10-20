Стало известно, какие курсы больше всего интересуют россиян

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Аналитики платформы «Академика» провели исследование, благодаря которому стало известно, что россияне больше всего интересуются курсами по программированию и психологии.
Так, по числу учащихся лидером стало направление по программированию на языке Python. Также люди интересуются теорией вероятности и, видимо, в этой связи, английским языком.
Как передаёт RT, весьма популярна среди россиян психология, поскольку в последнее время возрос спрос на осознанность и самопознание.
Ранее сообщалось, что наиболее популярными направлениями для зимнего отдыха у россиян стали Москва, Сочи и Байкал. При этом, согласно опросу, лишь 25% россиян намерены брать отпуск зимой, из них 14% будут отдыхать дома, 5% — в поездке по России, по 3% — на даче и за границей.
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Мелисса Тимофеева