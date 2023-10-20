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Стало известно, какие курсы больше всего интересуют россиян

Исследование: Россияне больше всего интересуются курсами IT и по психологии
20 октября 2023, 14:25
Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Аналитики платформы «Академика» провели исследование, благодаря которому стало известно, что россияне больше всего интересуются курсами по программированию и психологии.
Так, по числу учащихся лидером стало направление по программированию на языке Python. Также люди интересуются теорией вероятности и, видимо, в этой связи, английским языком.

Как передаёт RT, весьма популярна среди россиян психология, поскольку в последнее время возрос спрос на осознанность и самопознание.


Ранее сообщалось, что наиболее популярными направлениями для зимнего отдыха у россиян стали Москва, Сочи и Байкал. При этом, согласно опросу, лишь 25% россиян намерены брать отпуск зимой, из них 14% будут отдыхать дома, 5% — в поездке по России, по 3% — на даче и за границей.

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#спрос
#россияне
#психология
#it
#образование
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Жителей Подмосковья предупредили о новом мошенническом способе получения их данных
20 октября 2023, 14:45

В Московском регионе участились попытки мошенничества, для получения персональных данных сотрудников медицинских, образовательных и других государственных учреждений. Об этом предупредили в Управлении ФСБ России по городу Москве и Московской области.
«Применяя технологию подмены телефонных номеров и аккаунтов в соцсетях, мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов. Они связываются с руководством госучреждений, направляя фейковые запросы в мессенджерах, и требуют предоставить анкетные данные и сведения о доходах сотрудников», – говорится в сообщении.
Получив эту информацию, злоумышленники связываются с работниками госучреждений, сообщают о якобы проводимой правоохранительными органами проверке и убеждают граждан оформить кредиты в банках либо совершить сделки по продаже имущества.
 
В УФСБ напомнили, что органы безопасности не используют для получения служебной информации социальные сети. Все мероприятия сотрудники проводят лично с предъявлением служебного удостоверения.
 
При попытке предполагаемых мошенников связаться с гражданами посредством электронной почты, соцсетей и мессенджеров нужно прервать общение и связаться с дежурной службой ФСБ России по телефону 8-800-224-22-22. Можно также позвонить по единому номеру вызова экстренных служб 112 и сообщить о случившемся. 
 
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#мошенничество
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#безопасность
#подмосковье
#московская область
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Ozon добровольно уйдёт с американской биржи
Ретейлер Ozon решил добровольно уйти с американской биржи NASDAQ
20 октября 2023, 14:27

Фото: iStock/vittaya25

Российский ретейлер Ozon принял решение добровольной уйти с американской биржи NASDAQ, следует из сообщения компании.
Отмечается, что Ozon уведомил американскую биржу о решении исключить свои депозитные акции и снять их с регистрации комиссии по ценным бумагам и биржам США. 

Ретейлер собирается подать документы об уходе с американской биржи до 30 октября 2023 года. Решение вступит в силу через 90 дней после подачи заявки.

В компании добавили, что уход с биржи не окажет влияния на финансовую устойчивость компании.

Напомним, что торги российскими акциями на бирже NASDAQ были приостановлены 28 февраля 2022 года. В марте этого года биржа заявила о об уходе акций нескольких компаний из России, в том числе и Ozon. Ретейлер пытался дважды добиться принудительного ухода с биржи, однако NASDAQ отказала компании.

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#биржа
#россия
#сша
#компании
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Социальные выплаты жителям Подмосковья проиндексируют с нового года
20 октября 2023, 14:16

Фото: Istockphoto / Professor25

В Московской области с нового года социальные выплаты проиндексируют на 5,6%, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева. Таким образом, по её словам, минимальный размер пенсии будет составлять 15 735 рублей.
При этом размер единого пособия на детей, по словам министра, составит от 8,8 тыс до 17,7 тысяч рублей. Оно выплачивается в трёх размерах, в зависимости от дохода семьи. 
«С нового года выплаты в увеличенном размере получат свыше 280 тыс жителей региона. Также с этого года по решению губернатора неработающим пенсионерам старше 65 лет выплачивается ежемесячная доплата к пенсии до 18 тыс рублей. Для получения этой выплаты они должны проживать в Подмосковье более 10 лет», – пояснила Болатаева.
Другое условие для доплаты к пенсии – пенсионер должен быть одиноко проживающим или проживающим в семье с супругом-пенсионером или ребёнком до 18 лет, либо ребёнком-инвалидом старше 18 лет, если инвалидность установлена до совершеннолетия ребёнка.
 
Как пояснили в министерстве, индексация социальных выплат проводится ежегодно для повышения уровня жизни населения и обеспечения социальной поддержки тех, кто в ней нуждается. Сейчас размер минимальной пенсии в регионе составляет 14,8 тыс рублей, единого пособия на детей – 8,4-16,7 тыс.

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#подмосковье
#московская область
#выплаты
#индексация
#минсоцразвития мо
#социальная поддержка
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Песков прокомментировал дело против журналистки «Радио Свобода»*
Песков заявил, что в Кремле не следят за делом журналистки «Радио Свобода»*
20 октября 2023, 13:58

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за делом против журналистки «Радио Свобода»* Алсу Курмашевой. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, в России никакой кампании по преследованию граждан США нет абсолютно», — ответил на вопрос представитель Кремля. 
Песков также отметил, что в отношении граждан США, нарушающих закон, принимаются необходимые законные меры.

Напомним, журналистку «Радио Свобода»* Курмашеву задержали в Казани и вдвинули обвинения о нарушении закона об иностранных агентах. Журналистка задержана в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, в связи с признанием лица выполняющим функции иностранного агента.) По данной статье ей может грозить наказание в виде штрафа размером до 300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы или лишение свободы сроком до 5 лет.

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#рф
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Путин обсудил с Совбезом технологии для обеспечения безопасности РФ
20 октября 2023, 13:45

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин провел экстренное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

«Поговорим сегодня о внедрении современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства. », — заявил глава государства на открытии совещания.
Глава государства пригласил вице-премьера Дмитрия Чернышенко выступить по этой теме с докладом. После чего, Владимир Путин предложил обсудить ситуацию и выслушать мнения по самым актуальным вопросам повестки.

В совещании также приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, глава Минобороны Сергей Шойгу и секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков рассказал о последствиях испытаний США на ядерном полигоне в Неваде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Вагина в России находится на грани исчезновения
Жители Тюменской области обеспокоены возможным исчезновением старинных названий
20 октября 2023, 13:31

Фото: istockphoto/Domepitipat

С карты Тюменской области могут исчезнуть с карты деревня Вагина и поселок Конченбург. Ранее депутаты фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект о запрете использования в названиях населенных пунктов оскорбительных либо неприличных слов.
Кроме того, согласно положениям документа, местным муниципалитетам будет дано право переименования городов и поселков без лишних бюрократических проволочек на федеральном уровне, напоминает URA.RU. Теперь жители тюменской деревни опасаются, что название их малой родины исчезнет с географических карт и из обихода. По данным из открытых источников, населенный пункт был поименован в честь купца Вагина, основавшего в Аромашевском районе Тюменской области первое поселение.

Село Конченбург находится в Нижнетавдинском районе региона. Его название в переводе с древнего сибирско-татарского языка означает «пролитая кровь», а к немецкому слову burg (замок) никакого отношения не имеет. Главной достопримечательностью поселения является старинная мечеть. Согласно новому закону, село может быть легко переименовано, если название покажется неблагозвучным местным властям.



В Тюменской области есть и другие населенные пункты с неоднозначными названиями, которые может постичь та же участь. Среди них, например, Свистуха, Одышка, Бухтал, Верхний Роман, Пивнова, Бобры, Солянка, Усть-Барсук. Да и в других регионах России немало необычных названий. Чего только стоит Большая Пысса в Республике Коми. Исконное название этого старинного села на коми-пермяцком языке по-русски звучит и вовсе неприлично. Можно вспомнить села Лох и Антилохово (в разных областях страны расположены!), Пуково, Пупки, Бухалово, Шалава, Мусорка. Всем им грозит переименование по новому закону, так как, по мнению депутатов, их жители могут подвергаться травле.

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Волонтеры Подмосковья запустили сбор на нужды СВО
20 октября 2023, 13:24

фото: Волонтеры Подмосковья

Активисты «Волонтеров Подмосковья» запустили сайт, на котором открыли сбор пожертвований на нужды участников СВО. На поступающие средства волонтеры закупают необходимые товары и отправляют гумпомощью на Донбасс.
На сайте человек может самостоятельно выбрать на что конкретно пожертвовать деньги. На интернет-платформе в режиме реального времени отслеживается процесс поступления средств и сумму, которой не хватает для закрытия сбора.

« Я думаю, что в таких ситуациях мы не должны с вами оставаться в стороне и любая посильная помощь она всегда важна. Сегодня запускается сайт помощь-героям.рф. На этот сайт будут привлечены и предприниматели, и все слои нашего населения, чтобы помогать подразделениям адресно. Можно видеть, что нужно, как собираются средства, все прозрачно. Поэтому, давайте делать добрые дела вместе, и всем рассказывать об этом, потому что чем больше мы помогаем, тем ближе мы приближаем свою победу», — поделилась активистка движения «Волонтеры Подмосковья» Екатерина Скорикова. 
Стоит отметить, что сейчас на сайте уже размещены несколько открытых сборов на коптеры, строительные инструменты и запчасти для грузовиков. Пожертвовать средства можно на конкретный сбор или на общий расчетный счет,  с которого деньги будут распределены на самые горящие заявки самостоятельно. 


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#сво
#благотворительность
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В России начали готовить новый учебник истории для студентов вузов
Минобрнауки: в РФ стартовала подготовка нового учебника истории для вузов
20 октября 2023, 13:17

Фото: iStock/Svetlanais

В России стартовала подготовка нового учебника истории для высших учебных заведений. Об этом в своём Telegram-канале сообщило Минобрнауки.
Уточняется, что учебник будет состоять из 30 глав, что соответствует структуре курса. 

В ведомстве добавили, что в новые учебники, помимо общей истории, будут включены материалы об истории тех отраслей, по которым учатся студенты. Отмечается, что эта информация будет органично вплетаться в общее изложение исторических событий. 

В учебниках будет содержаться информация об истории инженерного дела, транспорта, медицины, культуры и иных направлений. 

Таким образом, студенты, не обучающиеся на профиле истории, смогут проявить интерес к изучению этого направления через свои специальности. 

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#минобрнауки
#история
#учебник
#вузы
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В Подмосковье установили новые валидаторы на 34 станциях ЦППК
20 октября 2023, 13:12

фото: пресс-служба ЦППК

На 34 станциях ЦППК установили валидаторы с функцией быстрого прохода для льготников. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
Валидаторы установлены на станциях дальнего пригорода Киевского и Горьковского направлений смежных с МЦД-4, а также Павелецкого, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений.

« Установка валидаторов на 34-х станциях направлена на повышение качества поездок для 34 тыс. пассажиров. Теперь они смогут оформлять билеты через наше мобильное приложение и покупать абонементы на 10, 20 или 60 поездок. Для льготников также стала доступна функция быстрого прохода, благодаря которой достаточно раз в год активировать услугу в кассе и далее прикладывать социальную карту к устройству», - объяснил исполнительный директор ЦППК Владимир Булак.

Стоит отметить, что полный список станций и остановочных пунктов, где установлены новые валидаторы можно узнать на сайте ЦППК.

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