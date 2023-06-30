Стало известно, какие правила раздражают россиян на работе

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Эксперт Асадова рассказала, что больше всего бесит сотрудников
Эксперт по коммуникациям, бренд-стратег, основатель PR бюро Гаянэ Асадова заявила, что российских сотрудников на работе больше всего раздражают неграмотно построенная внутренняя коммуникация, а также неэффективные встречи и совещания без темы.
Кроме того, сотрудникам не нравятся и такие факторы, как чрезмерно деловой стиль переписки с руководством, сложное построение рабочих задач, невозможность обратной связи с начальством.
А карьерный консультант Ильгиз Валинуров заявил, что избавиться от рутины в работе и стать счастливым можно, поняв, куда двигаться дальше в своей профессиональной деятельности.
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«Важно, чтобы вертикальная коммуникация была грамотно налажена. В противном случае это приведёт к недоверию у сотрудников. Они будут не в курсе, какой стратегии придерживается компания, а новости об изменениях будут узнавать из средств массовой информации, сплетен и домыслов. Это не придётся работникам по душе», — пояснила в беседе с Газета.ру Асадова.
А карьерный консультант Ильгиз Валинуров заявил, что избавиться от рутины в работе и стать счастливым можно, поняв, куда двигаться дальше в своей профессиональной деятельности.
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Мелисса Тимофеева