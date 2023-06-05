Стало известно, какие растения смертельно опасны для собак

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«Ядовиты все части растения. Ландыш содержит сердечный гликозид, если съесть много ягод этого растения, то повышенная доза этого вещества может привести к летальному исходу», — прокомментировал в беседе с АГН «Москва» Голубев.
Голубев предупредил владельцев собак об осторожности, бдительности, и добавил, что питомца необходимо воспитывать так, чтобы он не пробовал что попало во время прогулки.
Ранее Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, как выбрать зоогостиницу, в котором можно оставить собаку, не переживая за её безопасность.