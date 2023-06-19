Стало известно, какие виды мошенничества чаще всего беспокоят россиян

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Лидерами стали мошенничества, связанные с СВО
Согласно анализу сервиса журналистских запросов Pressfeed, наиболее часто россияне в этом году подвергались мошенничествам, связана с началом спецоперации на Украине и сопутствующими законодательными нововведениями.
Из них чаще всего граждан тревожили мошенники, выдающие себя за силовиков, полицейских или сотрудниками ФСБ; те, кто использовал нововведения с цифровыми повестками или отправлял электронные писем с приглашением посетить военкомат для «уточнения персональных данных» с зараженным вирусом файлом.
Как передаёт Газета.ру, многие злоумышленники представлялись сотрудниками санкционных банков с сообщением, что надо немедленно выводить средства со счетов.
Ранее сообщалось, что мошенники начали всё чаще использовать нейросети и чат-боты в своих схемах. Благодаря тому, что искусственный интеллект способен генерировать тексты, видео и аудио, мошенники стали упрощать себе работу. К примеру, дипфейк, который создала нейросеть, с голосом главы одной из компаний в ОАЭ убедил сотрудника деньги на счёт лже-начальника.
Из них чаще всего граждан тревожили мошенники, выдающие себя за силовиков, полицейских или сотрудниками ФСБ; те, кто использовал нововведения с цифровыми повестками или отправлял электронные писем с приглашением посетить военкомат для «уточнения персональных данных» с зараженным вирусом файлом.
Ранее сообщалось, что мошенники начали всё чаще использовать нейросети и чат-боты в своих схемах. Благодаря тому, что искусственный интеллект способен генерировать тексты, видео и аудио, мошенники стали упрощать себе работу. К примеру, дипфейк, который создала нейросеть, с голосом главы одной из компаний в ОАЭ убедил сотрудника деньги на счёт лже-начальника.
Мелисса Тимофеева