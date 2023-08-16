Стало известно, какой доход хотели бы иметь москвичи

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«У мужчин запросы чуть выше: в среднем они хотели бы иметь 266 тыс. рублей на трех человек, тогда как женщины – 246 тыс. рублей», — приводит «Москва 24» текст результатов исследования.
Отмечается, что 17% респондентов хотели бы иметь ежемесячный доход в размере от 100 до 150 тыс. рублей, 19% — от 150 до 200 тыс. рублей. При этом, лишь 2 человека из 100 заявили, что их вполне устроит сумма до 100 тыс. рублей. Также в исследовании говорится, что особо крупные суммы опрошенными также озвучивались реже.
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