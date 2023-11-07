Стало известно, какой литературе россияне отдают предпочтение

За первый три дня число посетителей выставки-форума «Россия» достигло почти 450 тысяч человек. Об этом рассказали организаторы, пишет РИА Новости. В день открытия выставки, 4 ноября, ее посетила 191 тысяча человек, 5 ноября – 123 тысяч, а 6-го – 134 тысяч. Отмечается, что данный показатель стал рекордным для ВДНХ.