Стало известно, какой литературе россияне отдают предпочтение

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Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что большинство россиян любят читать фантастику.
Так ответили 36% опрошенных. Ещё 27% отметили, что отдают предпочтения детективам, 25% – классической литературе, 21% – историческим романам, 16% – книгам о приключениях.
Как передаёт RT, россияне до 34 лет чаще всего в литературе выбирают фэнтези и научпоп, в то время как граждане возрастом от 45 лет чаще читают исторические романы.
В исследовании приняли участие 1,6 тыс. экономически активных жителей старше 18 лет со всех округов России.
А другой опрос группы финансовых сервисов, резидента «Сколково» CosmoVisa показал, что каждый пятый житель Московской области имеет от двух и кредитов. Как передают «Вести Подмосковья», 55% человек заявили о наличии кредита, из которых у 27% — один кредит, у 21% — два кредита, а у 7% — три и более.
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Как передаёт RT, россияне до 34 лет чаще всего в литературе выбирают фэнтези и научпоп, в то время как граждане возрастом от 45 лет чаще читают исторические романы.
А другой опрос группы финансовых сервисов, резидента «Сколково» CosmoVisa показал, что каждый пятый житель Московской области имеет от двух и кредитов. Как передают «Вести Подмосковья», 55% человек заявили о наличии кредита, из которых у 27% — один кредит, у 21% — два кредита, а у 7% — три и более.
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Мелисса Тимофеева