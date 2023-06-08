Стало известно, кем планируют подрабатывать российские студенты этим летом

Фото: фотобанк Московской области
Студенты планируют подрабатывать курьерами и официантами
Опрос аналитиков показал, что этим летом лишь 32% студентов колледжей и вузов планируют подрабатывать. Из их числа самыми популярными профессиями стали курьер (15%) и официант (11%).
Кроме того, 8% участников опроса планируют работать промоутерами и продавцами, 7% — комплектовщиками товаров.
Как передаёт RT, причинами подработок молодые люди назвали стремление подкопить деньги (75%), материальную подстраховку (75%), помощь родителям (27%), а также отсутствие каких-либо других занятий летом (27%).
В исследовании приняли участие более 2 тыс. российских студентов.
Другое исследование аналитиков продемонстрировало, что 52% опрошенных отметили, что лучшим способом обучиться грамотности в школьном возрасте — читать классическую литературу. Кроме того, 19% уверены, что научиться грамотности можно, общаясь с образованными людьми, а 7% считают, что для этого достаточно знать основные правила русского языка.
Кроме того, 8% участников опроса планируют работать промоутерами и продавцами, 7% — комплектовщиками товаров.
В исследовании приняли участие более 2 тыс. российских студентов.
Другое исследование аналитиков продемонстрировало, что 52% опрошенных отметили, что лучшим способом обучиться грамотности в школьном возрасте — читать классическую литературу. Кроме того, 19% уверены, что научиться грамотности можно, общаясь с образованными людьми, а 7% считают, что для этого достаточно знать основные правила русского языка.
Мелисса Тимофеева