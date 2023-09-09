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Стало известно, когда откроется повреждённая при теракте часть Крымского моста

Хуснуллин: повреждённая полоса Крымского моста откроется 15 сентября
09 сентября 2023, 21:53
Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Повреждённая в результате теракта автомобильная часть Крымского моста откроется 15 сентября. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он рассказал, что работа по объекте ведётся в круглосуточном режиме. В настоящее время уже отремонтирована сама повреждённая конструкция моста. Теперь предстоит уложить асфальт и нанести на него разметку, установить ограждения и разместить освещение.

Напомним, что 17 июля украинские военные произвели атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В связи с этим происшествием СК РФ возбудил уголовное дело. В результате взрыва пострадала несовершеннолетняя девочка, её родители погибли. Также было сильно повреждено дорожное полотно. В настоящее время на Крымском мосту движение автомобилей происходит в реверсивном режиме.

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#крымский мост
#теракт
#ремонт
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Все избирательные участки Подмосковья адаптированы для маломобильных граждан
09 сентября 2023, 20:05

Фото: Мособлизбирком

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская отметила, что все избирательные участки на территории региона адаптированы для маломобильных граждан. Об этом она рассказала в Центре мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Московской области.
«Продолжаю мониторить участки на предмет доступности для маломобильных групп населения. Всего мы проверили уже 40 участков. Никаких замечаний выявлено не было. Все участки оборудованы. Всем, кто не может зайти на участок самостоятельно и проголосовать, оказывается соответствующая помощь», - отметила Фаевская.

Она также напомнила, что в Подмосковье работает телефон горячей линии. По последним данным, на него поступил 21 звонок. Люди интересуются, где находится избирательный участок по конкретному месту жительства. Одна женщина также была недовольна фотовидеофиксации. Однако ей объяснили, что в соответствии с законом есть определенный порядок проведения выборов. Видеонаблюдение ведется для общественных наблюдателей, а также для аккредитованных СМИ.

«Кроме того, сегодня мы изучили ситуацию с голосованием в отдельных стационарных учреждениях социальной защиты населения. Все социальные работники, воспитатели, медицинский персонал, все помогали и оказывали содействие и помощь в голосовании своих подопечных», - добавила уполномоченный по правам человека в Подмосковье.
 
Она также отметила, что форма электронного голосования очень удобна для жителей Московской области, которые по некоторым причинам не находятся на территории региона или тех, кто очень занят. При этом пожилые люди предпочитают приходить лично на участок, заключила Фаевская.

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#подмосковье
#выборы
#видеонаблюдение
#участок
#пожилые люди
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В Подмосковье завершился второй день голосования
09 сентября 2023, 20:00

Фото: Мособлизбирком

В Московской области завершился второй день выборов губернатора и дополнительных выборов депутата областной думы по одномандатному округу в Пушкино. Кроме того, в 10 округах выбирают депутатов местных Советов.
На второй день голосования, 9 сентября, по последним данным в Подмосковье проголосовали 1 миллион 857 тысяч 609 человек на избирательных участках, что составляет 33,31% от числа избирателей, внесенных в список голосования. При этом еще 348 тысяч 661 избиратель сделал свой выбор онлайн. 

В этом году на избирательных участках впервые задействована система видеонаблюдения «Безопасный регион». Она позволяет обеспечить прямой мониторинг ситуации не только непосредственно в местах голосования, но на прилегающих территориях. Абсолютно все избирательные участки в Московской области оборудованы средствами видеофиксации.

Также на выборах в Подмосковье работают 19 тысяч 960 общественных наблюдателей. Всего, по последним данным, на горячую линию поступило 12 сообщений о нарушениях. По всем была проведена соответствующая проверка, данные не подтвердились. Охрану порядка на подмосковных избирательных участках обеспечивают около 13 тысяч полицейских.
 
10 сентября в регионе пройдет завершающий день голосования. Участки откроют свои двери для избирателей в 08.00 и будут работать до 20.00. Результаты голосования будут известны на следующей неделе после подсчета всех голосов.

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#подмосковье
#проверка
#данные
#человек
#онлайн
#выбор
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«Избирательное позорище»: в Геленджике наблюдателям на выборах выдали повестки
Депутат Сафронов: наблюдателям на выборах выдали фейковые повестки в военкомат
09 сентября 2023, 19:53

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

На одном из участков голосования наблюдателям выдали повестки в военкомат для уточнения личных данных. Об этом в своём Telegram-канале сообщил член ЦК КПРФ, депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов.
Он рассказал, что «выборные жулики» приходили на избирательные участки и вручали повестки наблюдателям, чтобы напугать их и посеять панику.

Дежурный военного комиссариата города Геленджика в беседе с URA.RU заявил, что никакая спланированная официальная выдача повесток не осуществлялась. То, что получили наблюдатели, является фейком, цель которого – напугать граждан.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что уже текущей осенью планируется принять законопроект о введении уголовного наказания за уклонение от призыва на военную службу в рамках мобилизации.

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#военком
#краснодарский край
#выборы
#наблюдатели
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Украинские военкомы признали годным к службе мужчину без кисти руки
09 сентября 2023, 19:15

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Житель города Шостка в Сумской области Украины Александр Денисенко был признан годным к воинской службе, несмотря на то, что у него с детства нет кисти руки (осталась только культя после ампутации) и поврежден глаз, из-за чего он испытывает серьезные проблемы со зрением.
Инвалид получил повестку, после чего собрал все медицинские документы и отправился в военкомат. Однако в местном территориальном центре комплектации бумаги об инвалидности у него не приняли и сказали, что его справки ничего не значат, передает издание Инсайдер.ua. После этого парня направили проходить войсково-врачебную комиссию, где, вероятно, не вполне здоровые психически люди признали полуслепого, однорукого инвалида ограниченно годным.

Радостные  военкомы, заполучив еще одну мощную боевую единицу, пообещали Александру, что подберут ему легкую и необременительную службу. Рассказанная история вызвала волну гневных откликов читателей, которые советовали работникам военкомата вернуть из-за границы и отправить воевать своих «мажорных сыновей». А Денисенко между тем  уже получил обмундирование.

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#украина
#инвалиды
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МЦД соединят Москву с другими городами России
Путин: московские диаметры дойдут до Тулы, Калуги и других городов
09 сентября 2023, 19:10

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Президент России Владимир Путин во время поздравления жителей Москвы с Днём города рассказал, что планируется продление Московских центральных диаметров (МЦД) до Калуги, Тулы и других регионов, граничащих с Московской областью.
Он отметил, что в первую очередь будет построена высокоскоростная железная дорога, которая соединит Москву, Тверь, Великий Новгород и Санкт-Петербург. Затем будут реализоваться другие проекты дорог, которые соединят столицу с российскими регионами.

Ранее сообщалось, что 9 сентября Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение на МЦД-4, который соединил Апрелевку (Наро-Фоминский городской округ) с микрорайоном Железнодорожный в Балашихе. 

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#владимир путин
#мцд
#москва
#регионы
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Политолог Мигранян сравнил выборы в Подмосковье и в США
09 сентября 2023, 18:50

Фото: Мособлизбирком

Известный российский политолог, профессор МГИМО, кандидат исторических наук Андраник Мигранян сравнил выборы в Подмосковье и США, отметив высокий уровень организации всего процесса в российском регионе. Об этом он рассказал на брифинге в Центре мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Московской области.
Он прожил в США около десяти лет и на протяжении всей жизни изучает политическую систему в Америке. По его словам, в США никогда не было такого, чтобы люди ходили толпами голосовать. Как правило, практически половина американского населения не ходит на выборы. Американцы считают, что государство — это зло и с ним лучше не связываться. А выборы там не имеют никакого отношения к демократии.

«Исходя из сегодняшней ситуации выборы в России очень важны. Необходима демонстрация доверия народа к власти при проведении спецоперации. Сегодня люди своим участием дают мандат местным властям, чтобы те могли действовать в кризисных условиях, когда очень многое зависит от правильных решений», - объяснил политолог.

По его словам, между выборами в Подмосковье и США нет никакого сравнения. Он объяснил, что в Америке скапливаются часовые очереди к участкам, при этом в Московской области проходит все тихо и спокойно.

Мигранян считает, что жители стали более ответственно относиться к участию в голосовании. Ведь именно от того, придут они на выборы или нет, зависит дальнейшее развитие Московской области.

«Даже если отъехать 100 или больше километров от Москвы, можно увидеть прекрасные дороги, хорошие школы, медицинские учреждения, огромные торговые комплексы. И это, всё, конечно, заслуга подмосковных властей, которые очень по-современному относятся к решению социальных, экономических и политических вопросов», - заключил Андраник Мигранян.

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#подмосковье
#выборы
#сша
#жители
#политолог
#государство
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Жительница Бурятии родила ребенка от погибшего на СВО мужа с помощью ЭКО
09 сентября 2023, 17:05

Фото: iStock/razihusin

Жительница Бурятии решилась на подсадку замороженного эмбриона после гибели своего мужа в зоне спецоперации и родила дочь, исполнив тем самым его мечту о втором ребенке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Пара познакомилась еще в 2009 году. Однако с беременностью возникли проблемы и девушке провели операцию на матке. Тогда супруги сделали ЭКО, после которого у них родилась дочь. Позднее они приняли решение родить еще одного ребенка, но Евгений отправился в зону спецоперации. Чинил танки, БМП и другую технику. Когда его рота попала под обстрел ВСУ, он кинулся вытаскивать раненых, но попал под второй обстрел и сам погиб. Был посмертно награжден орденом Мужества. 

После потери мужа Ольга долго приходила в себя, а потом решила исполнить мечту мужа. Она сделала повторное ЭКО и родилась ещё одну девочку, которую назвали Женей в честь отца-героя.

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#россия
#эко
#сво
#всу
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В Подмосковье явка избирателей превысила 33% на 15.00 второго дня выборов
09 сентября 2023, 16:19

Фото: iStock/bizoo_n

На второй день голосования, 9 сентября, по состоянию на 15.00 в Подмосковье проголосовали 1 миллион 857 тысяч 609 человек на участках, при этом еще 348 тысяч 661 избиратель сделал свой выбор онлайн. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.
По его словам, численность избирателей в Московской области составляет порядка шести миллионов человек.

«На сегодняшний день по состоянию на 15.00 по московскому времени явка на участковых избирательных комиссиях Московской области составила 1 миллион 857 тысяч 609 избирателей, что составляет 33,31% от числа избирателей, внесенных в список голосования», - рассказал Березкин на брифинге в Центре мониторинга и общественного наблюдения за голосованием в регионе.

Также идет голосование посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В настоящий момент, по данным сервиса «Госуслуги» в дистанционном голосовании приняли участие 348 тысяч 661 избиратель, что составляет 78,3% от ранее поданных заявок.

Березкин также уточнил, что на избирательных участках Подмосковья работает 19 тысяч 960 общественных наблюдателей. Они находятся на каждом избирательном участке. По его словам, к настоящему времени на горячую линию поступило всего 12 сообщений о нарушениях. По всем была проведена соответствующая проверка, данные не подтвердились, отметил Березкин.

Следующие данные по явке избирателей в Московской области будут предоставлены по состоянию на 20.00 второго дня голосования, 9 сентября.

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#голосование
#госуслуги
#человек
#явка
#ДЭГ
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Жители Подмосковья оценили открытие МЦД-4
09 сентября 2023, 15:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время открытия МЦД-4, находясь в Ольгино пообщался с местными жителями, которым уже не терпится воспользоваться новыми возможностями, чтобы существенно уменьшить время проезда до мест работы или учебы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Это удалось сделать благодаря поддержке Президента. Потому что не так затратно даже строительство станций, как масштабная реконструкция дорожных путей. Интенсивность движения на МЦД очень высокая - 5-6 минут», - рассказал Воробьев.

До станций МЦД-4 можно добраться с помощью 78 областных маршрутов, на которых обновили 99 автобусов.

Местный житель Василий Писляков поделился, что живет в общежитии МФТИ в Долгопрудном, а на выходные приезжает в Железнодорожный. Благодаря открытию МЦД-4 теперь он сможет добираться до места всего с одной пересадкой, что значительно сократит время пути.

Уже с сегодняшнего дня на МЦД-4 начали курсировать 16 поездов ЭП2Д. Они полностью заменят весь состав поездов к 2025 году. Все составы оснащены системами климат-контроля, USВ-розетками, креплениями для велосипедов и туалетами. 
 
«Раньше бывало возвращаешься из Москвы с каких-то важных дел, тебе надо срочно оказаться в городе, а на ж/д - то одна отмена электрички, то вторая, то третья. И часто приходилось брать такси. А сейчас с открытием МЦД-4 мы будем чётко ориентироваться по расписанию», - отметила главный врач Балашихинского родильного дома Наталья Алимова. 

Напомним, 9 сентября президент России Владимир Путин совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным дал старт движению пассажирских поездов по МЦД-4. Вместе с ними в церемонии принял участие и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Открытие произошло по видеосвязи.

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