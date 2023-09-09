Стало известно, когда откроется повреждённая при теракте часть Крымского моста

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Повреждённая в результате теракта автомобильная часть Крымского моста откроется 15 сентября. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Напомним, что 17 июля украинские военные произвели атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В связи с этим происшествием СК РФ возбудил уголовное дело. В результате взрыва пострадала несовершеннолетняя девочка, её родители погибли. Также было сильно повреждено дорожное полотно. В настоящее время на Крымском мосту движение автомобилей происходит в реверсивном режиме.
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Анастасия Чинкова