Стало известно, когда россияне чаще всего берут отгулы

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Опрос проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для «АльфаСтрахования» показал, что наиболее частыми месяцами, когда россияне берут отгулы на работе, стали ноябрь и февраль.
Отмечается, что большинство граждан нашей страны ограничиваются лишь одним днём отгула. Как передаёт RT, при отгулах, связанных с недомоганием и плохим самочувствием, большинство респондентов не обращается к врачу, а лечится самостоятельно.
Всего в опросе приняли участие более 1,1 тыс. человек.
Ранее стало известно, что 42% жителей России хотели бы работать на фрилансе. Так, хоть раз задумывались об уходе на фриланс 24% опрошенных. При этом, 18% хотели бы сделать такой формат своей основной работой. Уточняется, что среди респондентов 9% уже работают на фрилансе полный день, а для 5% это является подработкой в свободное время.
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Мелисса Тимофеева