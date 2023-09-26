Стало известно, когда россияне чаще всего берут отгулы

Среди россиян 45% сталкивались с профессиональным выгоранием, а 15% испытывают его прямо сейчас, показал опрос. Согласно исследованию, чаще с проблема возникает у работников сфер образования, финансов и государственного управления. Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала «Радио 1», что выгоранию чаще подвержены люди, склонные к контролю, завышенным требованиям к себе и работе на результат.